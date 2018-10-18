Как звездный форвард Руни забил фантастический гол со штрафного

18 октября, 2018, 15:09

Знаменитый английский форвард Уэйн Руни забил очередной эффектный гол в чемпионате МЛС

На 18-й минуте матча регулярного чемпионата МЛС Руни забил за "Ди-Си Юнайтед" в ворота "Торонто" со штрафного, мастерски направив мяч в девятку.

В итоге, гол 32-летнего англичанина принес его команде победу со счетом 1:0. Для Руни этот гол стал 10-м в нынешнем сезоне.