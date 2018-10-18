Как звездный форвард Руни забил фантастический гол со штрафного
18 октября, 2018, 15:09
Знаменитый английский форвард Уэйн Руни забил очередной эффектный гол в чемпионате МЛС
На 18-й минуте матча регулярного чемпионата МЛС Руни забил за "Ди-Си Юнайтед" в ворота "Торонто" со штрафного, мастерски направив мяч в девятку.
В итоге, гол 32-летнего англичанина принес его команде победу со счетом 1:0. Для Руни этот гол стал 10-м в нынешнем сезоне.
Pure class. @WayneRooney magic midweek. #DCU | #DCvTOR 1-0 pic.twitter.com/zhYwM0JZTG— D. C. United (@dcunited) 18 октября 2018 г.
- Ранее дубль Уэйна Руни принес "Ди-Си Юнайтед" победу над "Чикаго Файр".
- Уэйн Руни перешел в "Ди-Си Юнайтед" летом из английского "Эвертона".
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