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Как звездный форвард Руни забил фантастический гол со штрафного


фото: twitter
Знаменитый английский форвард Уэйн Руни забил очередной эффектный гол в чемпионате МЛС

На 18-й минуте матча регулярного чемпионата МЛС Руни забил за "Ди-Си Юнайтед" в ворота "Торонто" со штрафного, мастерски направив мяч в девятку.

В итоге, гол 32-летнего англичанина принес его команде победу со счетом 1:0. Для Руни этот гол стал 10-м в нынешнем сезоне.

 

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