Как украинец дебютировал в НБА за новую команду

18 октября, 2018, 12:57

Украинский центровой Алексей Лень сыграл в НБА первый матч за новый клуб - "Атланта Хоукс"

Лень провел первый матч за "Атланту" в регулярном чемпионате НБА, который стартовал сегодня.

Украинец сыграл в матче с "Нью-Йорком" 21 минуту, набрал 7 очков, сделал 4 подбора, 1 блок-шот, отдал 2 асисты, заработал 4 фола и потерпел 3-х потерь.

Команда Леня потерпела поразик со счетом 107:126.

Предыдущие пять лет Лень выступал за "Финикс".