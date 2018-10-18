Как украинец дебютировал в НБА за новую команду
18 октября, 2018, 12:57
Украинский центровой Алексей Лень сыграл в НБА первый матч за новый клуб - "Атланта Хоукс"
Лень провел первый матч за "Атланту" в регулярном чемпионате НБА, который стартовал сегодня.
Украинец сыграл в матче с "Нью-Йорком" 21 минуту, набрал 7 очков, сделал 4 подбора, 1 блок-шот, отдал 2 асисты, заработал 4 фола и потерпел 3-х потерь.
Команда Леня потерпела поразик со счетом 107:126.
Предыдущие пять лет Лень выступал за "Финикс".
- Алексей Лень и другой игрок НБА Святослав Михайлюк помогли сборной Украины в отборочных матчах чемпионата мира.
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