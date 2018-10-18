Гуманитарную ситуацию в Крыму и на Донбассе обсудили на комиссии Украина-НАТО
Об этом сообщает издание Deutsche Welle.
Отмечается, что вчера в заседании комиссии на уровне послов в Брюсселе принял участие также и министр по вопросам временно оккупированных территорий и ВПО Вадим Черныш.
Он рассказал, что украинская власть максимально упростила порядок пересечения гуманитарных грузов на оккупированные территории. Речь идет о лекарствах, продовольственных продуктах, строительных материалах и реагентах для очистки воды.
По словам министра, обеспечение питьевой водой населения в неподконтрольных правительству районах Донбасса является "приоритетом" для Украинского государства.
Тем временем один из чиновников НАТО в комментарии изданию отметил, что страны-члены Альянса выразили обеспокоенность гуманитарной ситуацией в зоне конфликта и нарушениями прав человека в Крыму.
В НАТО также отметили важность полной имплементации Минских соглашений и заверили в поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины.
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