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Гуманитарную ситуацию в Крыму и на Донбассе обсудили на комиссии Украина-НАТО


фото: radiosvoboda
Комиссия Украина-НАТО обсудила гуманитарные аспекты войны на Донбассе и ситуацию с правами человека в аннексированном Россией Крыму

Об этом сообщает издание Deutsche Welle.

Отмечается, что вчера в заседании комиссии на уровне послов в Брюсселе принял участие также и министр по вопросам временно оккупированных территорий и ВПО Вадим Черныш.

Он рассказал, что украинская власть максимально упростила порядок пересечения гуманитарных грузов на оккупированные территории. Речь идет о лекарствах, продовольственных продуктах, строительных материалах и реагентах для очистки воды.

По словам министра, обеспечение питьевой водой населения в неподконтрольных правительству районах Донбасса является "приоритетом" для Украинского государства.

Тем временем один из чиновников НАТО в комментарии изданию отметил, что страны-члены Альянса выразили обеспокоенность гуманитарной ситуацией в зоне конфликта и нарушениями прав человека в Крыму.

В НАТО также отметили важность полной имплементации Минских соглашений и заверили в поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины.

 

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