 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Гройсман пообещал зарплаты от 10 тыс. грн для ВСУ


фото: kmu.gov.ua
Минимальная заработная плата украинских военных в 2019 году составит 10 тыс. грн

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает "Укринформ".

"Мы долго с президентом об этом говорили, решали, как лучше это сделать, и нашли этот баланс, тогда уже минимальная заработная плата будет не менее 10 тыс. грн для военного", - сказал Гройсман.

Глава правительства отметил, что в других силовых структурах минимальная зарплата будет начинаться от 9 тыс. грн.

"Формула будет меньше для других, но не менее 9 тыс. в целом", - добавил Гройсман.

Также премьер-министр сообщил, что продолжается строительство жилья для военных и модернизация системы обеспечения и финансирования.

"Определенные шаги делаются, жилье строится. Надо строить больше, я с этим согласен, но начало этому положено. Модернизация системы обеспечения и финансирования - это все тоже происходит", - сказал Гройсман.

  • Напомним, 18 октября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о государственном бюджете на 2019 год, в котором на финансирование армии предусмотрено 209,5 млрд грн.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

18 октября, 2018 четверг

больше новостей

18 октября, 2018 четверг

17 октября, 2018 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать