Гройсман пообещал зарплаты от 10 тыс. грн для ВСУ

18 октября, 2018, 17:07

Минимальная заработная плата украинских военных в 2019 году составит 10 тыс. грн

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает "Укринформ".

"Мы долго с президентом об этом говорили, решали, как лучше это сделать, и нашли этот баланс, тогда уже минимальная заработная плата будет не менее 10 тыс. грн для военного", - сказал Гройсман.

Глава правительства отметил, что в других силовых структурах минимальная зарплата будет начинаться от 9 тыс. грн.

"Формула будет меньше для других, но не менее 9 тыс. в целом", - добавил Гройсман.

Также премьер-министр сообщил, что продолжается строительство жилья для военных и модернизация системы обеспечения и финансирования.

"Определенные шаги делаются, жилье строится. Надо строить больше, я с этим согласен, но начало этому положено. Модернизация системы обеспечения и финансирования - это все тоже происходит", - сказал Гройсман.