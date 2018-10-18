Гройсман пообещал зарплаты от 10 тыс. грн для ВСУ
Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает "Укринформ".
"Мы долго с президентом об этом говорили, решали, как лучше это сделать, и нашли этот баланс, тогда уже минимальная заработная плата будет не менее 10 тыс. грн для военного", - сказал Гройсман.
Глава правительства отметил, что в других силовых структурах минимальная зарплата будет начинаться от 9 тыс. грн.
"Формула будет меньше для других, но не менее 9 тыс. в целом", - добавил Гройсман.
Также премьер-министр сообщил, что продолжается строительство жилья для военных и модернизация системы обеспечения и финансирования.
"Определенные шаги делаются, жилье строится. Надо строить больше, я с этим согласен, но начало этому положено. Модернизация системы обеспечения и финансирования - это все тоже происходит", - сказал Гройсман.
- Напомним, 18 октября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о государственном бюджете на 2019 год, в котором на финансирование армии предусмотрено 209,5 млрд грн.
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