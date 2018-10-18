Госдума России назвала Украину "террористическим государством"
Заявление "в связи с обострением ситуации" поддержали 408 депутатов российского парламента, сообщает пресс-служба Думы.
В документе перечисляется множество обвинений в сторону Украины, среди которых как "разрушение православной церкви", так и "террористические акты против населения Донбасса".
"Попытка нового широкомасштабного военного наступления Украины на Донбассе вкупе с новыми фактами убийств и террористических актов против его населения получит адекватный ответ и неизбежно приведет к катастрофическим последствиям", - говорится в заявлении.
Украину обвиняют в "саботаже Минских соглашений" и убийстве главаря боевиков “ДНР” Александра Захарченко.
"Украина превратилась в террористическую державу", - утверждают в Думе.
- Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что не боится уничтожения россиян в результате ядерной войны, поскольку они, по его словам, "попадут в рай".
Читайте также
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-
-
15 октября, 2018 Чего хотят украинские зрители, или без звезд вход запрещен
-
11 октября, 2018 Пангасиус гриль со сметаново-йогуртовым соусом
-
11 октября, 2018 Виталий Портников: России нечего делать в Совете Европы
Читайте также
-
-
15 октября, 2018 Чего хотят украинские зрители, или без звезд вход запрещен
-
11 октября, 2018 Пангасиус гриль со сметаново-йогуртовым соусом