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Госдума России назвала Украину "террористическим государством"

Государственная дума Российской Федерации приняла заявление, в котором угрожает Украине "катастрофическими последствиями" в случае "нового наступления на Донбассе"

Заявление "в связи с обострением ситуации" поддержали 408 депутатов российского парламента, сообщает пресс-служба Думы.

В документе перечисляется множество обвинений в сторону Украины, среди которых как "разрушение православной церкви", так и "террористические акты против населения Донбасса".

"Попытка нового широкомасштабного военного наступления Украины на Донбассе вкупе с новыми фактами убийств и террористических актов против его населения получит адекватный ответ и неизбежно приведет к катастрофическим последствиям", - говорится в заявлении.

Украину обвиняют в "саботаже Минских соглашений" и убийстве главаря боевиков “ДНР” Александра Захарченко.

"Украина превратилась в террористическую державу", - утверждают в Думе.

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