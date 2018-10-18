Google создала "умный" контроллер для фортепиано, с которым любой станет композитором
Как пишет Engadget, гаджет содержит 8 кнопок.
"Я действительно хотел спроектировать инструмент, который мы могли бы дать человеку, который не умеет играть, и она сможет создавать музыку с каким-то умыслом", - рассказал The Verge в интервью сотрудник Google Magenta Крис Донах . "Когда вы играете на нем, это действительно замечательный опыт, где иногда чувствуется, что устройство вроде бы читает ваши мысли и играет точно ту ноту, которую вы хотите. Иногда он совсем не покоряется вам, но все-таки делает что-то разумное".
В основе системы лежат две нейросети. Первая выступает в качестве кодировщика, нажимая одну из 88 комбинаций клавиш фортепиано. Вторая, декодировщик, преобразует нажатия клавиш контроллера в комбинации клавиш на фортепиано. Нейросети учили на 1400 выступлениях на Международном конкурсе фортепиано.
Алгоритм запоминает предыдущие нажатия на клавиши контроллера и позволяет с его помощью создать осмысленную мелодию. О возможном выходе на рынок и стоимость продукта компания не сообщает.
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