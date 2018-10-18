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Гендиректор "Зари" заявил, что не пустит геев в команду


фото: footboom.com
Генеральный директор "Зари" Сергей Рафаилов заявил, что не допустит, чтобы геи играли за команду

Об этом он заявил в эфире программы "Футбольный на голову".

"Я не допущу, чтобы они сюда попали. Это для меня неприемлемо, однозначно", - сказал Рафаилов, который в 2016 году после матча Лиги Европы заявил, что ему не понравился Манчестер, потому что там на улицах целуются мужчины и посоветовал украинцам задуматься, им нужна евроинтеграция.

Рафаилов вспомнил, что тогда вызвало такую его реакцию, которая вызвала большой резонанс в Великобритании.

"Кафе. Сидит мужчина. Я зашел туда выпить кофе. Вдруг он поднимается и бежит навстречу. Я почему-то думал, что это будет девушка. Но когда заходит туда парень... Это был поцелуй в губы. Сразу с порога, такой длительный", - рассказал Рафаилов.

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