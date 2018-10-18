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ФФУ пожизненно дисквалифицировала футболистов, которые играли на ЧМ среди сепаратистов


фото: mukachevo.net
Украинские футболисты, которые сыграли на так называемом чемпионате мира среди непризнанных государств, получили пожизненные дисквалификации

Об этом сообщает Укринформ.

Об этом говорится в решении Контрольно-дисциплинарного комитета Федерации футбола Украины.

"Участие команды в так называемом чемпионате непризнанных государств - турнире" ConIFA World Football Cup - негативно отразилась на авторитете и имидже ФФУ. Поэтому дисциплинарным комитетом принято решение о пожизненной дисквалификации украинских игроков футбольной команды "Карпаталья", - заявил первый вице-президент ФФУ Вадим Костюченко.

Организаторам и членам команды "Карпаталья" из числа граждан Венгрии запрещен въезд на территорию Украины.

Команда под названием "Карпаталья" сформирована из этнических венгров, приняла участие в турнире на котором играли сборные Абхазии, Тибета, а в отборочных матчах - команды от ОРДЛО.

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