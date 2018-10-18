ФФУ пожизненно дисквалифицировала футболистов, которые играли на ЧМ среди сепаратистов
Об этом сообщает Укринформ.
Об этом говорится в решении Контрольно-дисциплинарного комитета Федерации футбола Украины.
"Участие команды в так называемом чемпионате непризнанных государств - турнире" ConIFA World Football Cup - негативно отразилась на авторитете и имидже ФФУ. Поэтому дисциплинарным комитетом принято решение о пожизненной дисквалификации украинских игроков футбольной команды "Карпаталья", - заявил первый вице-президент ФФУ Вадим Костюченко.
Организаторам и членам команды "Карпаталья" из числа граждан Венгрии запрещен въезд на территорию Украины.
Команда под названием "Карпаталья" сформирована из этнических венгров, приняла участие в турнире на котором играли сборные Абхазии, Тибета, а в отборочных матчах - команды от ОРДЛО.
- Ранее министр иностранных дел Павел Климкин раскритиковал участие команды "Карпаталья" в чемпионате мира среди непризнанных стран.
- Служба безопасности Украины проверяла информацию об участии граждан Украины в составе футбольной команды "Карпаталья", которая выступала в чемпионате мира среди сепаратистов.
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