ФФУ дисквалифицировала игроков Karpataljа, которые играли в "чемпионате мира" с командами ОРДЛО
Об этом говорится в решении КДК Федерации футбола Украины, сообщает Укринформ.
"Участие указанной команды в так называемом чемпионате непризнанных государств - турнире "ConIFA World Football Cup" - негативно отразилось на авторитете и имидже Федерации футбола Украины. Поэтому за поведение, которое вредит репутации футбола и ФФУ, дисциплинарным комитетом принято решение о пожизненной дисквалификации украинских игроков футбольной команды Karpatalja", - пояснил первый вице-президент ФФУ Вадим Костюченко.
При этом организаторам и членам команды Karpatalja из числа граждан Венгрии запрещен въезд на территорию Украины.
Как сообщалось, команда под названием Karpatalja (в переводе с венгерского — "Закарпатье") сформирована по инициативе венгерской стороны из числа этнических венгров, часть из которых имеют украинское происхождение (рожденные в Закарпатской области).
Турнир ConIFA World Football Cup проводится конфедерацией независимых футбольных ассоциаций, в состав которой входят федерации, которые не являются членами ФИФА. Конфедерация основана в 2013 году и проводит чемпионаты мира раз в два года.
В этом году турнир проходил в Лондоне. В нем приняли участие сборные Абхазии, Тибета, Секейского края и другие, а в отборочных матчах играли "команды" от ОРДО и ОРЛО.
Читайте также
-
16 октября, 2018 Виталий Портников:Путин больше не поедет на Афон
-
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-
-
15 октября, 2018 Чего хотят украинские зрители, или без звезд вход запрещен
Читайте также
-
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-