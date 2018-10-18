ФФУ дисквалифицировала игроков Karpataljа, которые играли в "чемпионате мира" с командами ОРДЛО

18 октября, 2018, 20:18

Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации футбола Украины запретил пожизненно осуществлять любую деятельность, связанную с футболом14 гражданам Украины, которые являются игроками венгерской футбольной команды Karpataljа

Об этом говорится в решении КДК Федерации футбола Украины, сообщает Укринформ.

"Участие указанной команды в так называемом чемпионате непризнанных государств - турнире "ConIFA World Football Cup" - негативно отразилось на авторитете и имидже Федерации футбола Украины. Поэтому за поведение, которое вредит репутации футбола и ФФУ, дисциплинарным комитетом принято решение о пожизненной дисквалификации украинских игроков футбольной команды Karpatalja", - пояснил первый вице-президент ФФУ Вадим Костюченко.

При этом организаторам и членам команды Karpatalja из числа граждан Венгрии запрещен въезд на территорию Украины.

Как сообщалось, команда под названием Karpatalja (в переводе с венгерского — "Закарпатье") сформирована по инициативе венгерской стороны из числа этнических венгров, часть из которых имеют украинское происхождение (рожденные в Закарпатской области).

Турнир ConIFA World Football Cup проводится конфедерацией независимых футбольных ассоциаций, в состав которой входят федерации, которые не являются членами ФИФА. Конфедерация основана в 2013 году и проводит чемпионаты мира раз в два года.

В этом году турнир проходил в Лондоне. В нем приняли участие сборные Абхазии, Тибета, Секейского края и другие, а в отборочных матчах играли "команды" от ОРДО и ОРЛО.