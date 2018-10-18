Facebook объявил конкурс на должность менеджера по продвижению политики Украины
Об этом сообщил заместитель министра информполитики Украины Дмитрий Золотухин в своем Facebook.
По его словам, введение соответствующей должности является выдающимся событием для Украины, особенно в отношении защиты интересов украинских пользователей Facebook.
"Теперь у нас будет лицо, ответственное за публичную политику крупнейшей соцсети в Украине. Подчеркиваю, что, в первую очередь, это лицо будет действовать в интересах компании, которая ей платит. Однако, с другой стороны, это избавит нас от подозрений в том, кто действительно решает конфликтные ситуации с украинскими пользователями", - сообщил чиновник.
Среди требований к кандидатам указано наличие опыта работы с актуальными политическими вопросами, но преимуществом будет предоставляться претендентам с опытом работы в правительстве, политике и промышленности. Кроме того, приветствуется опыт работы в пресс-службах, СМИ, включая радио и телевидение.
Обязательным также является знание украинского и английского языков.
Читайте также
-
16 октября, 2018 Виталий Портников:Путин больше не поедет на Афон
-
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-
-
15 октября, 2018 Чего хотят украинские зрители, или без звезд вход запрещен
Читайте также
-
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-