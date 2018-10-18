Facebook объявил конкурс на должность менеджера по продвижению политики Украины

18 октября, 2018, 19:52

Facebook решил создать пост Public Policy Manager для Украины с местом работы в Варшаве

Об этом сообщил заместитель министра информполитики Украины Дмитрий Золотухин в своем Facebook.

По его словам, введение соответствующей должности является выдающимся событием для Украины, особенно в отношении защиты интересов украинских пользователей Facebook.

"Теперь у нас будет лицо, ответственное за публичную политику крупнейшей соцсети в Украине. Подчеркиваю, что, в первую очередь, это лицо будет действовать в интересах компании, которая ей платит. Однако, с другой стороны, это избавит нас от подозрений в том, кто действительно решает конфликтные ситуации с украинскими пользователями", - сообщил чиновник.

Среди требований к кандидатам указано наличие опыта работы с актуальными политическими вопросами, но преимуществом будет предоставляться претендентам с опытом работы в правительстве, политике и промышленности. Кроме того, приветствуется опыт работы в пресс-службах, СМИ, включая радио и телевидение.

Обязательным также является знание украинского и английского языков.