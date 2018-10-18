 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Facebook объявил конкурс на должность менеджера по продвижению политики Украины

Facebook решил создать пост Public Policy Manager для Украины с местом работы в Варшаве

Об этом сообщил заместитель министра информполитики Украины Дмитрий Золотухин в своем Facebook.

По его словам, введение соответствующей должности является выдающимся событием для Украины, особенно в отношении  защиты интересов украинских пользователей Facebook.

"Теперь у нас будет лицо, ответственное за публичную политику крупнейшей соцсети в Украине. Подчеркиваю, что, в первую очередь, это лицо будет действовать в интересах компании, которая ей платит. Однако, с другой стороны, это избавит нас от подозрений в том, кто действительно решает конфликтные ситуации с украинскими пользователями", - сообщил чиновник.

Среди требований к кандидатам указано наличие опыта работы с актуальными политическими вопросами, но преимуществом будет предоставляться претендентам с опытом работы в правительстве, политике и промышленности. Кроме того, приветствуется опыт работы в пресс-службах, СМИ, включая радио и телевидение.

Обязательным также является знание украинского и английского языков.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

18 октября, 2018 четверг

больше новостей

18 октября, 2018 четверг

17 октября, 2018 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать