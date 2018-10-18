Эрдоган едва не заснул на совместной пресс-конференции с Додоном

18 октября, 2018, 14:53

Президент Турции Реджеп Эрдоган едва не заснул во время совместной пресс-конференции с президентом Молдовы Игорем Додоном

Соответствующее видео разместил в Twitter журналист Абдулла Бозкурт.

#Turkey president #Erdogan is so excited to meet his #Moldova counterpart that he falls a sleep during a joint presser with his host President Igor Dodon in capital city Chisinau. pic.twitter.com/mHfa0lg4wk — Abdullah Bozkurt (@abdbozkurt) 17 октября 2018 г.

Эрдоган прибыл с официальным визитом в Кишинев 17 октября, по результатам переговоров с властями Молдовы было подписано деклрація о сотрудничестве между двумя странами. Также Эрдоган посетил гагаузскую автономию в составе Молдовы.