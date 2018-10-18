Эрдоган едва не заснул на совместной пресс-конференции с Додоном
18 октября, 2018, 14:53
Президент Турции Реджеп Эрдоган едва не заснул во время совместной пресс-конференции с президентом Молдовы Игорем Додоном
Соответствующее видео разместил в Twitter журналист Абдулла Бозкурт.
#Turkey president #Erdogan is so excited to meet his #Moldova counterpart that he falls a sleep during a joint presser with his host President Igor Dodon in capital city Chisinau. pic.twitter.com/mHfa0lg4wk— Abdullah Bozkurt (@abdbozkurt) 17 октября 2018 г.
Эрдоган прибыл с официальным визитом в Кишинев 17 октября, по результатам переговоров с властями Молдовы было подписано деклрація о сотрудничестве между двумя странами. Также Эрдоган посетил гагаузскую автономию в составе Молдовы.
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