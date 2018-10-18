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Эрдоган едва не заснул на совместной пресс-конференции с Додоном

Президент Турции Реджеп Эрдоган едва не заснул во время совместной пресс-конференции с президентом Молдовы Игорем Додоном

Соответствующее видео разместил в Twitter журналист Абдулла Бозкурт.

Эрдоган прибыл с официальным визитом в Кишинев 17 октября, по результатам переговоров с властями Молдовы было подписано деклрація о сотрудничестве между двумя странами. Также Эрдоган посетил гагаузскую автономию в составе Молдовы.

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