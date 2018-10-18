Экс-тренер Усика оценил шансы украинца против Бэллью и Джошуа
18 октября, 2018, 16:07
Американский тренер Джеймс Али Башир рассказал о шансах Александра Усика в боях против Тони Бэллью и Энтони Джошуа
Об этом сообщает segodnya.ua.
"Как бы я не любил Джошуа, а я его очень люблю, даже он не смог бы победить Александра Усика, не смог бы. И Бэллью хороший боец, но он не сможет его победить", - сказал Башир.
По словам тренера, который в свое время работал с легендарным Мохаммедом Али, украинский боксер еще даже не достиг своего пика и будет прогрессировать в дальнейшем.
"Усик – лучший мастер в общем, по всем качествам. Мне трудно выделить сейчас кого-то подобного в боксе. Он – как энигма, из другой лиги. Я проработал с ним три года и знаю, на что он способен. И это он еще не полностью реализовал свой потенциал. Он даже еще не на своем пике. Мы еще не видели лучшего Усика", убежден Башир.
- Александр Усик не собирается возобновлять сотрудничество со своим бывшим тренером Джеймсом Али Баширом.
- Чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер пообещал разбить Александра Усика, если встретится с ним в ринге.
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