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Экс-регионал Мисик на комитете заявил нардепу Пташник, что "феминизм не пройдет"


фото: youtube
17 октября на заседании Комитета по правоохранительной деятельности бывший регионал Владимир Мисик оскорбил народного депутата Викторию Пташник заявив, что "феминизм не пройдет"

Видео инцидента нардеп обнародовала в Facebook.

На видео можно увидеть, что Пташник сделала замечание о необходимости отмены монополии государственных учреждений в экспертизе. В ответ Мисик назвал комитет "мужским" и заявил, что женщины вносят "большую сумятицу в наш мужской коллектив", а также заявил, что она "из того же гнезда", что и самопомич.

"А когда выступала еще одна женщина - председатель Союза экспертов Украины госпожа Головченко, - Мисик начал ее перебивать и выкрикивать: "Тише, а то у меня давление уже поднялось", - добавила Пташник.

По словам нардепа, ни один из присутствующих мужчин-депутатов не сделал замечания Мисику.

"Это очередное дно в Верховной Раде. И если депутаты-мужчины и дальше будут покрывать молчанием своих коллег, то про какие европейские ценности и парламентаризм можно здесь говорить?" - подытожила Пташник.

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