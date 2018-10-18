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Двадцать человек стали жертвами массового убийства в колледже Керчи, 5 человек до сих пор в коме

Среди погибших в результате массового убийства в Керченском колледже в оккупированном Россией Крыма было 15 студентов и пятеро взрослых

Об этом заявил так называемый заместитель главы администрации оккупированной Керчи Дилявер Мельгазиев в комментарии "Интерфаксу".

Он отметил, что на момент трагедии шестерым студентам не исполнилось 18 лет. Также, по предварительным данным, все взрослые были сотрудниками колледжа.

Он добавил, что должности сотрудников будут уточнены позже. Тела всех погибших уже опознали, следователи известны их имена.

Также известно, что пятеро пострадавших в результате инцидента сейчас находятся в коме, их состояние пытаются стабилизировать. Всего в результате взрыва и стрельбы пострадали 68 человек, 20 из которых - умерли.

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