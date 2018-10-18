Двадцать человек стали жертвами массового убийства в колледже Керчи, 5 человек до сих пор в коме
18 октября, 2018, 07:43
Среди погибших в результате массового убийства в Керченском колледже в оккупированном Россией Крыма было 15 студентов и пятеро взрослых
Об этом заявил так называемый заместитель главы администрации оккупированной Керчи Дилявер Мельгазиев в комментарии "Интерфаксу".
Он отметил, что на момент трагедии шестерым студентам не исполнилось 18 лет. Также, по предварительным данным, все взрослые были сотрудниками колледжа.
Он добавил, что должности сотрудников будут уточнены позже. Тела всех погибших уже опознали, следователи известны их имена.
Также известно, что пятеро пострадавших в результате инцидента сейчас находятся в коме, их состояние пытаются стабилизировать. Всего в результате взрыва и стрельбы пострадали 68 человек, 20 из которых - умерли.
- Напомним, 17 октября в городе Керчь в оккупированном Россией Крыму прогремел взрыв в политехническом колледже. Сначала сообщалось о 10 погибших и 50 раненых.
- В СМИ появилась версия о предполагаемом взрыве газа, однако позже российские власти заявили о теракт путем подрыва взрывного устройства.
- Свидетели рассказали, что кроме взрыва слышали стрельбу, некоторые якобы видели человек с автоматами. Также сообщалось о задержании трех подозреваемых и розыске еще одного.
- Позже сообщили, в здании нашли тело предполагаемого исполнителя теракта. Предположительно, он совершил самоубийство.
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