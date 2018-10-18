Черногория экстрадировала гражданку Украины, которую подозревают в "отмывании" 1,6 млрд грн
Об этом в четверг, 18 октября, сообщил пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко в своем Facebook.
"Завершена процедура экстрадиции из Черногории в Украину гражданки Украины, которая разыскивалась Национальным антикоррупционным бюро Украины за совершение в составе преступной организации фиктивного предпринимательства и легализации доходов, полученных преступным путем на общую сумму свыше 1,6 млрд грн", - сообщил Лысенко.
По его словам, соответствующее решение о выдаче указанного лица в Украину было принято Министерством юстиции Черногории в сентябре 2018 года. 18 октября гражданка принята украинскими правоохранителями и передана детективам Национального антикоррупционного бюро Украины.
При этом имя гражданки представитель ГПУ не называет. Однако, как подтвердил изданию the Бабель, заместитель генпркурора Евгений Енин, речь идет о подозреваемой в причастности к "газовому делу" Онищенко Ирине Мусиенко.
- Напомним, 29 августа 2016 года Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск мать депутата Верховной Рады от группы "Воля народа" Александра Онищенко Инессу Кадырову.
- Кроме Кадыровой, в розыск были объявлены Юрий Дубинский (30.04.1969), Ирина Мусиенко (19.12.1967), Сергей Кабан (19.04.1959), Евгений Быстрицкий (09.12.1957), Роман Гуминиченко (23.01.1976), Александр Канцелярук (19.05.1967).
- Напоминаем, что указанная особа объявлена в международный розыск по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255, ч.4 ст.28, ч.5 ст.191 ч.2 ст.209 Уголовного кодекса Украины.
- 30 марта 2017 года Инессу Кадырову задержаны в Испании по ориентировке Интерпола и Европола.
- Александр Онищенко заявил, что суд отпустил его мать после задержания в Мадриде.
- В апреле 2017 года Интерпол задержал фигурантку "газового дела" Онищенко.
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