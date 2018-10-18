Черногория экстрадировала гражданку Украины, которую подозревают в "отмывании" 1,6 млрд грн

18 октября, 2018, 17:59

Правоохранители Чероногории передали детективам НАБУ подозреваемую в "отмывании" 1,6 млрд грн

Об этом в четверг, 18 октября, сообщил пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко в своем Facebook.

"Завершена процедура экстрадиции из Черногории в Украину гражданки Украины, которая разыскивалась Национальным антикоррупционным бюро Украины за совершение в составе преступной организации фиктивного предпринимательства и легализации доходов, полученных преступным путем на общую сумму свыше 1,6 млрд грн", - сообщил Лысенко.

По его словам, соответствующее решение о выдаче указанного лица в Украину было принято Министерством юстиции Черногории в сентябре 2018 года. 18 октября гражданка принята украинскими правоохранителями и передана детективам Национального антикоррупционного бюро Украины.

При этом имя гражданки представитель ГПУ не называет. Однако, как подтвердил изданию the Бабель, заместитель генпркурора Евгений Енин, речь идет о подозреваемой в причастности к "газовому делу" Онищенко Ирине Мусиенко.