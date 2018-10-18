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Бисексуал и садомазохист: в секретном докладе раскрыли правду о сексуальной ориентации Адольфа Гитлера

В пространном докладе, составленном разведывательной службой, которая была предшественницей ЦРУ, утверждается, что Адольф Гитлер имел бисексуальные наклонности и был садомазохістом, – пишет журналист ABC Мануэль П. Вільяторо

Она утверждает, что обнаружила этот документ на 68 страницах и что он был составлен при содействии одного из ближайших друзей Гитлера.

"Доклад был составлен антропологом Генри Филдом для УСС (Управления стратегических служб, более известного как ведомство, которое было предшественником ЦРУ) в 1942 году", – говорится в статье.

Как пишет издание, исследование о сексуальной жизни Гитлера исходило от Эрнста Седжвика Ганфштенгля, немца, который, как сообщается в докладах, был близким другом и доверенным лицом Гитлера в 20-е – 30-е годы.

"Сын зажиточного немецкого издателя, этот интересный персонаж стал одним из крупнейших меценатов для нацистского лидера во времена расцвета национал-социализма в Германии. Самое интересное, что основную часть денег он перевел ему из США, куда был вынужден отправиться, чтобы возглавить семейную фирму", – сообщает журналист.

Позже Седжвик Ганфштенгль отдалился от нацистов, стал одним из доверенных лиц американского президента Рузвельта и предложил ему массу информации про своего бывшего друга, в соответствии с докладами. Газета комментирует: "В любом случае, трудно установить, насколько правдива эта информация – возможно, он предоставлял ее, просто чтобы войти в фавор к американцам".

"Одна из главных мыслей доклада – утверждение, что в молодости в Гитлере была гомосексуальная струнка" и что он принадлежал к "типу людей с садомазохистскими наклонностями", – пересказывает автор. Вот еще одна цитата из документа: "Его сексуальная жизнь – двойная, совсем как его политические взгляды, он одновременно гомосексуал и гетеросексуал".

В докладе сообщается, что "среди гомосексуальных членов организации Рудольф Гесс носил прозвище "Фройлен Анна" и "был скандально известен тем, что побывал на нескольких балах в женской одежде". "В тюремном заключении в 1923 году нацистский лидер начал чувствовать привязанность к Гессу после периода изоляции и вынужденного полового воздержания", – сказано в документе.

Газета замечает: история действительно подтверждает, что у Гесса было несколько похожих прозвищ: "Госпожа Гесс", "Паула", "Грета" и "Эмма".

В докладе говорится, что с 1910 по 1913 год Гитлер жил в Вене в мужском пансионе. В архивах УСС сказано, что этот пансион "имел репутацию места, куда пожилые мужчины ходили в поисках молодых мужчин, чтобы отдаться с ними гомосексуальным утехам".

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