 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Библиотеки Днепропетровщины проводят голосование за лучшие книги конкурса "Еспресо. Вибір читачів"

В библиотеках продолжается голосование среди читателей по определению лучших книг года. Проголосовать может каждый, кто ознакомился с книгами-финалистами

Определение победителей проходит в трех библиотеках области. К проведению финального этапа книжной премии "Еспресо. Вибір читачів" присоединились Центральная городская библиотека, библиотека №4 на ж/м Красный Камень, 3, а также Желтоводская Центральная библиотека.

Напомним, в финал "Еспресо. Вибір читачів" вышли три книги для взрослых. "Интернат" Сергея Жадана и "Любовники юстиции" Юрия Андруховича (издательство "Meridian Czernowitz"). А также "Третья кабинка - Лос-Анджелес" Елены Захарченко (издательство "Нора-Друк").

Тройка финалистов номинации "Литература для детей" выглядит так: "Дремучий лес" Анастасии Лавренишин (Издательство "Фонтан казок"), "Моя Ба" Татьяны Стус (Издательство "Ранок") и "MOX NOX" Тани Малярчук ( "Видавництво Старого Лева" ).

Проголосовать за лучшую книгу можно в библиотеке вашего города.

Больше информации на странице премии в Facebook.

null
null
null
null
null
null
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

18 октября, 2018 четверг

больше новостей

18 октября, 2018 четверг

17 октября, 2018 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать