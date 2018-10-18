Библиотеки Днепропетровщины проводят голосование за лучшие книги конкурса "Еспресо. Вибір читачів"

Определение победителей проходит в трех библиотеках области. К проведению финального этапа книжной премии "Еспресо. Вибір читачів" присоединились Центральная городская библиотека, библиотека №4 на ж/м Красный Камень, 3, а также Желтоводская Центральная библиотека.

Напомним, в финал "Еспресо. Вибір читачів" вышли три книги для взрослых. "Интернат" Сергея Жадана и "Любовники юстиции" Юрия Андруховича (издательство "Meridian Czernowitz"). А также "Третья кабинка - Лос-Анджелес" Елены Захарченко (издательство "Нора-Друк").

Тройка финалистов номинации "Литература для детей" выглядит так: "Дремучий лес" Анастасии Лавренишин (Издательство "Фонтан казок"), "Моя Ба" Татьяны Стус (Издательство "Ранок") и "MOX NOX" Тани Малярчук ( "Видавництво Старого Лева" ).

Проголосовать за лучшую книгу можно в библиотеке вашего города.

Больше информации на странице премии в Facebook.