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Болельщики устроили сборной Украины невероятный прием в Марокко

Сборной Украины по самбо устроили невероятный прием в Марокко перед чемпионатом мира среди ветеранов

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Украинцы, которые живут в Марокко, встречали сборную в аэропорту. Они держали в руках национальные флаги и плакаты "добро пожаловать в Марокко. Победа за вами". Болельщики помогли команде с трансфером и размещением.

Чемпионат мира по самбо среди ветеранов пройдет в Марокко с 19 по 22 октября. Сборная Украины будет на нем одним из фаворитов.

В июле в Одессе состоялся сбор ветеранов самбо, в рамках которого украинская команда готовилась к чемпионату мира в Марокко. Это был первый сбор в ветеранском движении в Украине и сразу международный. Среди прочего, в нем приняли участие представителя Литвы.

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