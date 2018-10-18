Более 100 фотографов мира покажут свои работы на Kyiv Photo Fair

18 октября, 2018, 11:00

С 1 по 4 ноября в Киеве пройдет ярмарка Kyiv Photo Fair, на которой покажут работы известных фотографов, арт-кураторов и галеристов со всего мира

На 4 дня Киев во второй раз станет домом для международной ярмарки фотографии. На ярмарке будет представлено более 500 фотографий музейного уровня. Также свои работы покажут более 100 фотографов со всего мира.

На протяжении четырех дней в Украине можно будет встретить работы звезд мировой фотографии. Например, Масао Ямамото, который заново открыл миру сокровищницу восточной философии, и Майкла Кенна, который прославился на весь мир благодаря своим черно-белым пейзажам.

Работы этих мастеров можно будет приобрести на стенде Барселонской галереи Valid Foto BCN Gallery.

"Только на Kyiv Photo Fair можно будет увидеть уникальные работы из частных коллекций и коллекционные фотокниги, посетить мастер-классы от лучших экспертов в области фотографии", - рассказала управляющий директор Kyiv Photo Fair Иванна Бертран.

Кроме самой выставки все четыре дня на Kyiv Photo Fair будет работать специальная образовательная программа. Эксперты из Украины, Швейцарии, Франции и Нидерландов проведут лекции и ответят на вопросы публики.

"Лекторий будет одинаково интересен профессиональным фотографам, фотолюбителям и коллекционерам. Мы узнаем как работают Швейцарский фонд фотографии и ежегодный парижский фотофестиваль, поговорим о знаменитой Харьковской школе, и о том, как образуется цена фотографии в галерее и на аукционе", - поделился арт-фотограф и куратор образовательных программ Photo Kyiv Fair Дмитрий Богачук.

Билеты на ярмарку можно будет приобрести на входе или на karabas.ua. Для людей с инвалидностью, ветеранов АТО, детей до 12 лет вход свободный.

Ярмарка пройдет 1-4 ноября по адресу: ул. Антоновича, 44.