Андреевская церковь перейдет в пользование Вселенского патриархата: Рада приняла закон
За соответствующее решение отдали голоса 237 депутатов, сообщает Еспресо.TV.
В законопроекте отмечается, что это делается для восстановления связей с Константинопольской Церковью-матерью, устранения отрицательных последствий вмешательства России в жизни украинского православия и "противостояние угрозам для национальной безопасности, вызванным таким вмешательством".
Также целью этого шага названо создание предпосылок для объединения украинской православной общины и всего общества, признание поместной православной церкви в Украине мировым православием и устранения оснований для дискриминации верующих, принадлежащих к ней, обеспечение деятельности ставропигии Престола Святого Андрея.
"Использование Андреевской церкви Вселенским патриархатом осуществляется с соблюдением законодательства об охране культурного наследия", - говорится в документе.
- Напомним, президент Украины Петр Порошенко пришел к соглашению со Вселенским патриархом Варфоломеем относительно единой поместной церкви и обратился к Верховной Раде за поддержкой идеи создания единой автокефальной церкви в Украине. УПЦ КП и УАПЦ передали Порошенко обращение к Константинопольскому патриарху относительно автокефальной церкви в Украине.
- Верховная Рада поддержала постановление о поддержке обращения относительно создания автокефальной церкви в Украине. После создания в Украине единой православной церкви УПЦ МП должна будет присоединиться или изменить название.
- 11 октября Вселенский патриархат подтвердил автокефалию Украинской церкви.
- Киевский Патриархат призвал иерархов УАПЦ и привлеченных к процессу единения иерархов Московского Патриархата в Украине начать подготовку Чрезвычайного Объединительного Собора.
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