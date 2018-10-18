Андреевская церковь перейдет в пользование Вселенского патриархата: Рада приняла закон

18 октября, 2018, 11:30

Верховная Рада поддержала за основу и в целом законопроект №9208 "Об особенностях пользования Андреевской церковью Национального заповедника "София Киевская"

За соответствующее решение отдали голоса 237 депутатов, сообщает Еспресо.TV.

В законопроекте отмечается, что это делается для восстановления связей с Константинопольской Церковью-матерью, устранения отрицательных последствий вмешательства России в жизни украинского православия и "противостояние угрозам для национальной безопасности, вызванным таким вмешательством".

Также целью этого шага названо создание предпосылок для объединения украинской православной общины и всего общества, признание поместной православной церкви в Украине мировым православием и устранения оснований для дискриминации верующих, принадлежащих к ней, обеспечение деятельности ставропигии Престола Святого Андрея.

"Использование Андреевской церкви Вселенским патриархатом осуществляется с соблюдением законодательства об охране культурного наследия", - говорится в документе.