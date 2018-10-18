Американским авиакомпаниям разрешили летать в Харьков, Днипро и Запорожье
18 октября, 2018, 22:53
В Федеральном авиационном управлении Соединенных Штатов Америки (FAA) сняли запрет для авиакомпаний на полеты в Украину
Об этом сообщает Reuters.
Как сообщили в FAA в четверг, 18 октября, авиакомпаниям США и их партнерам разрешено летать в украинские аэропорты трех городов - Харькова, Днипра и Запорожья. Также разрешается выполнять полеты в некоторые части Черного моря.
Запрет на полеты остается над Крымом и некоторыми другими частями Украины.
Отмечается, что после сбития рейса MH17 малайзийских авиалиний FAA в 2014 году рекомендовало американским авиакомпаниям прекратить полеты над оккупированным Крымом и зонами военного конфликта в Украине.
Читайте также
-
16 октября, 2018 Виталий Портников:Путин больше не поедет на Афон
-
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-
-
15 октября, 2018 Чего хотят украинские зрители, или без звезд вход запрещен
Читайте также
-
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-