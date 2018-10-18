Американским авиакомпаниям разрешили летать в Харьков, Днипро и Запорожье

18 октября, 2018, 22:53

В Федеральном авиационном управлении Соединенных Штатов Америки (FAA) сняли запрет для авиакомпаний на полеты в Украину

Об этом сообщает Reuters.

Как сообщили в FAA в четверг, 18 октября, авиакомпаниям США и их партнерам разрешено летать в украинские аэропорты трех городов - Харькова, Днипра и Запорожья. Также разрешается выполнять полеты в некоторые части Черного моря.

Запрет на полеты остается над Крымом и некоторыми другими частями Украины.

Отмечается, что после сбития рейса MH17 малайзийских авиалиний FAA в 2014 году рекомендовало американским авиакомпаниям прекратить полеты над оккупированным Крымом и зонами военного конфликта в Украине.