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18-летняя украинка победила экс-первую ракетку мира


фото: twitter
Сенсационная 18-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская победила экс-первую ракетку мира Гарбинэ Мугурусу

Об этом сообщает "Трибуна".

Во втором круге турнира в Люксембурге Ястремская победила испанку 6:2, 6:3. После победы над Мугурусою счет матчей украинки против теннисисток из топ-50 мирового рейтинга стал 7:1.

Победная серия Ястремской началась на турнире WTA в Гонконге, который она сенсационно выиграла. В четвертьфинале украинка сыграет с россиянкой Маргаритой Гаспарян.

Благодаря своим последним успехам Ястремская поднялась в рейтинге WTA на 36 позиций и теперь занимает 66 место.

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