18-летняя украинка победила экс-первую ракетку мира

18 октября, 2018, 08:15

Сенсационная 18-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская победила экс-первую ракетку мира Гарбинэ Мугурусу

Об этом сообщает "Трибуна".

Во втором круге турнира в Люксембурге Ястремская победила испанку 6:2, 6:3. После победы над Мугурусою счет матчей украинки против теннисисток из топ-50 мирового рейтинга стал 7:1.

Победная серия Ястремской началась на турнире WTA в Гонконге, который она сенсационно выиграла. В четвертьфинале украинка сыграет с россиянкой Маргаритой Гаспарян.

Благодаря своим последним успехам Ястремская поднялась в рейтинге WTA на 36 позиций и теперь занимает 66 место.