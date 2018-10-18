18-летняя украинка победила экс-первую ракетку мира
18 октября, 2018, 08:15
Сенсационная 18-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская победила экс-первую ракетку мира Гарбинэ Мугурусу
Об этом сообщает "Трибуна".
Во втором круге турнира в Люксембурге Ястремская победила испанку 6:2, 6:3. После победы над Мугурусою счет матчей украинки против теннисисток из топ-50 мирового рейтинга стал 7:1.
Победная серия Ястремской началась на турнире WTA в Гонконге, который она сенсационно выиграла. В четвертьфинале украинка сыграет с россиянкой Маргаритой Гаспарян.
Благодаря своим последним успехам Ястремская поднялась в рейтинге WTA на 36 позиций и теперь занимает 66 место.
- Для Ястремской победа в Гонконге стала первой в карьере, одержанной на турнирах WTA.
- Первая ракетка Украины Элина Свитолина во второй раз подряд выступит на итоговом турнире WTA.
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