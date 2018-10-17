Из-за событий в Керчи Украина усилила безопасность на границе с Крымом
17 октября, 2018, 16:43
В связи со взрывом в политехническом колледже в Керчи сотрудники Госпогранслужбы усилили меры безопасности на админгранице
Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.
Согласно сообщению, на админгранице усилили наряды пограничников и военное наблюдение, а также организовали работу с правоохранительными органами.
Отмечается, что пограничники пытаются не допустить какие-либо провокации на границе с оккупированным полуостровом и обеспечить безопасность граждан, пересекающих админграницу.
Также к службе привлекли натренированных собак на поиск оружия и взрывчатки. Правоохранители уделяют внимание выявлению и недопущению перемещения запрещенных предметов.
- Напомним, 17 октября в городе Керчь в оккупированном Россией Крыму прогремел взрыв в политехническом колледже. Сначала сообщалось о 10 погибших и 50 раненых.
- В СМИ появилась версия о предполагаемом взрыве газа, однако позже российские власти заявили о теракте путем подрыва взрывного устройства.
- Свидетели рассказали, что кроме взрыва слышали стрельбу, некоторые якобы видели людей с автоматами. Также сообщалось о задержании трех подозреваемых и розыске еще одного.
- Позже сообщили, в здании нашли тело предполагаемого исполнителя теракта. Предположительно, он совершил самоубийство.
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