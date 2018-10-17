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Из-за событий в Керчи Украина усилила безопасность на границе с Крымом


фото: dpsu.gov.ua
В связи со взрывом в политехническом колледже в Керчи сотрудники Госпогранслужбы усилили меры безопасности на админгранице

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

Согласно сообщению, на админгранице усилили наряды пограничников и военное наблюдение, а также организовали работу с правоохранительными органами.

Отмечается, что пограничники пытаются не допустить какие-либо провокации на границе с оккупированным полуостровом и обеспечить безопасность граждан, пересекающих админграницу.

Также к службе привлекли натренированных собак на поиск оружия и взрывчатки. Правоохранители уделяют внимание выявлению и недопущению перемещения запрещенных предметов.

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