Из-за событий в Керчи Украина усилила безопасность на границе с Крымом

17 октября, 2018, 16:43

В связи со взрывом в политехническом колледже в Керчи сотрудники Госпогранслужбы усилили меры безопасности на админгранице

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

Согласно сообщению, на админгранице усилили наряды пограничников и военное наблюдение, а также организовали работу с правоохранительными органами.

Отмечается, что пограничники пытаются не допустить какие-либо провокации на границе с оккупированным полуостровом и обеспечить безопасность граждан, пересекающих админграницу.

Также к службе привлекли натренированных собак на поиск оружия и взрывчатки. Правоохранители уделяют внимание выявлению и недопущению перемещения запрещенных предметов.