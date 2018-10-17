Иранских пограничников отравили наркотиками и похитили в Пакистан
17 октября, 2018, 23:40
Группу иранских военнослужащих в пограничном районе похитили в состоянии обморока на территорию соседнего Пакистана
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление, сделанное генерал-майором Корпуса стражей исламской революции Мохаммадом Али Джафари.
Менее 10 служащих пограничного поста Мирджавех в Белуджистане, включая гвардейцев, на этой неделе было похищено на территорию Пакистана. Они были в бессознательном состоянии после употребления отравленной наркотическими веществами пищи.
Официальный Тегеран пообещал похитителям жесткий ответ. Ранее на ирано-пакистанской границе уже неоднократно происходили инциденты между иранскими силовиками и сепаратистами, и Тегеран даже пригрозил обстрелять базы повстанцев на пакистанской территории, если Исламабад не предпримет решительных действий против них.
Читайте также
-
16 октября, 2018 Виталий Портников:Путин больше не поедет на Афон
-
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-
-
15 октября, 2018 Чего хотят украинские зрители, или без звезд вход запрещен
Читайте также
-
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-