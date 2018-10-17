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Иранских пограничников отравили наркотиками и похитили в Пакистан

Группу иранских военнослужащих в пограничном районе похитили в состоянии обморока на территорию соседнего Пакистана

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление, сделанное генерал-майором Корпуса стражей исламской революции Мохаммадом Али Джафари.

Менее 10 служащих пограничного поста Мирджавех в Белуджистане, включая гвардейцев, на этой неделе было похищено на территорию Пакистана. Они были в бессознательном состоянии после употребления отравленной наркотическими веществами пищи.

Официальный Тегеран пообещал похитителям жесткий ответ. Ранее на ирано-пакистанской границе уже неоднократно происходили инциденты между иранскими силовиками и сепаратистами, и Тегеран даже пригрозил обстрелять базы повстанцев на пакистанской территории, если Исламабад не предпримет решительных действий против них.

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