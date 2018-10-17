Индуисты напали на женщин, зашедших в запретный храм

17 октября, 2018, 20:20

Группа ортодоксальных индуистов напала на репортерок в индийском храмовом городе, пытаясь помешать женщинам зрелого возраста впервые в истории войти в этот сакральный объект

Об этом сообщает Reuters.

В храмовом комплексе Сабаримала в южном штате Керала группа правоверных индуистов совершила нападение на женщин-репортерок, пытаясь воплотить запрет на вход женщинам зрелого возраста в этот религиозный объект, который был в прошлом месяце отменен судом.

Так, в частности, журналистку Саритху Балан из издания The Minute News били ногами, а автомобили некоторых телеканалов были повреждены.

Как известно, ортодоксальные индуисты ранее угрожали совершить массовый суицид в знак протеста против решения Верховного суда Индии, который недавно дал доступ зрелым женщинам в этот храмовый комплекс, монахи которого практикуют целибат.