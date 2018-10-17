Ярмоленко ответил на призыв общаться на украинском

17 октября, 2018, 15:44

Футболист сборной Украины Андрей Ярмоленко ответил на призыв давать интервью на украинском языке

Об этом сообщает dynamo.kiev.ua.

"Каждый должен разговаривать на том языке, на котором он хочет разговаривать. Я могу общаться с вами на украинском языке, могу — по-русски. Главное для меня не это, а то, что находится в сердце. Важно, чтобы каждый любил свою страну в сердце, а не говорил те или иные вещи на камеру. Я люблю Украину всем сердцем, мне безразлично, кто и что говорит обо мне и то, на каком я языке общаюсь", – сказал Ярмоленко.

Ранее директор департамента "Динамо" по работе со СМИ Николай Несенюк, призвал Ярмоленко давать отечественным журналистам интервью на украинском, поскольку он начал общаться с британскими СМИ на английском.