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Ярмоленко ответил на призыв общаться на украинском


фото: dynamo.kiev.ua
Футболист сборной Украины Андрей Ярмоленко ответил на призыв давать интервью на украинском языке

Об этом сообщает dynamo.kiev.ua.

"Каждый должен разговаривать на том языке, на котором он хочет разговаривать. Я могу общаться с вами на украинском языке, могу — по-русски. Главное для меня не это, а то, что находится в сердце. Важно, чтобы каждый любил свою страну в сердце, а не говорил те или иные вещи на камеру. Я люблю Украину всем сердцем, мне безразлично, кто и что говорит обо мне и то, на каком я языке общаюсь", – сказал Ярмоленко.

Ранее директор департамента "Динамо" по работе со СМИ Николай Несенюк, призвал Ярмоленко давать отечественным журналистам интервью на украинском, поскольку он начал общаться с британскими СМИ на английском.

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