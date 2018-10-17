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Выставка "Явление. Достопримечательности Братского монастыря". Событие

По случаю 15-летия со дня основания ведущая юридическая компания Украины Jurimex совместно с Национальным художественным музеем Украины представляет самое большое культурное событие года – выставку "ЯВЛЕНИЕ. Достопримечательности Братского монастыря"

Братский монастырь был основан в 1615 году на землях мещанки Анны Гулевичевны-Лозчини. Соборная Богоявленская церковь заложена в 1620 году гетманом Петром Сагайдачным в центре площади. Она была построена в лучших традициях украинского народного зодчества.

Киево-Братский монастырь стал не просто уникальным культурным явлением XVII века, а быстро превратился в колыбель украинской культуры, заложив предпосылки для ее становления и дальнейшего развития. В братство вступили много мещан, шляхты и духовников, а в 1620 году и Петр Конашевич-Сагайдачный со всем Войском Запорожским. В середине XVII века братство превратилось в украинский образовательный, служебный, культурный центр, оплот борьбы за православную веру.

Без деятельности братства, которое содержалось за счет взносов братчиков, невозможно представить развитие украинской культуры и становление украинской нации.

Духовная жизнь монастыря и собора прекратилась в 1920-е годы.

Ученые долгое время считали, что после сноса в 1935 году Богоявленского собора Киево-Братского монастыря на территории Киево-Могилянской академии все достопримечательности из него были уничтожены. Серия атрибуций и публикаций икон из Братского монастыря, состоявшихся в 1999-2000-х годах, стала настоящей сенсацией – их идентифицировали в коллекциях Национального художественного музея Украины и Национального Киево-Печерского заповедника.

Главные экспонаты выставки "ЯВЛЕНИЕ. Достопримечательности Братского монастыря" – пять барочных икон, среди них чудотворная Богоматерь Братская, с которой связано множество легенд, и четыре серебряные ризы к ним, что представляют собой великолепные образцы киевской школы ювелирного XVII века, рака для мощей, напрестольные кресты, которые реставрировались около 10 лет.

Проект привлекает современные технологии для воплощения инновативных подходов к экспонированию произведений ключевого для украинской культуры периода – эпохи украинского барокко.

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