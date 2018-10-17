Во Львове главный врач требовал от атошника взятку за трудоустройство

17 октября, 2018, 17:45

Главный врач одной из поликлиник Львова потребовал у ветерана АТО за трудоустройство взятку в 500 долларов США

Об этом в среду, 17 октября, сообщила пресс-служба СБУ во Львовской области.

Как отмечается, сотрудники Управления СБУ во Львовской области разоблачили на взятке главного врача одной из поликлиник, которая подчинена управлению здравоохранения департамента гуманитарной политики Львовского городского совета.

"Оперативники спецслужбы задокументировали передачу первой части взятки на банковскую карту злоумышленника. На передачу основной части неправомерной выгоды в гривневом эквиваленте медик-взяточник прислал своего знакомого-посредника. Посредник передал деньги чиновнику, и они вместе направились к одному из ночных игорных заведений города "отметить" сделку. Там их и задержали правоохранители", - говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, чиновник, получив деньги, пытался сразу проиграть их в игровых автоматах.

Операция по задержанию злоумышленников проводилась совместно со следователями Нацполиции под процессуальным руководством областной прокуратуры.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (Получение взятки в особо большом размере или служебным лицом, которое занимает особо ответственное положение).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы до двенадцати лет с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.

Продолжаются следственные действия. Решается вопрос сообщения задержанным о подозрении и избрания меры пресечения.