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В Украину пытались незаконно ввезти телефонов на $700 тысяч

Таможенники изъяли почти 3,5 тысячи мобильных телефонов, которые пытались ввезти через границу под видом почтовых отправлений

Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган на странице в Fаcebook.

По словам Сарган, на пункте пропуска "Ягодин" сотрудники таможни изъяли незаконно ввезенные телефоны и транспорт, которым их перевозили.

"Уголовное производство начато ГУ ГФС в Волынской области под процессуальным руководством прокуратуры области (уклонение от уплаты таможенных платежей в значительных размерах (ч. 1 ст. 212 УК Украины)", - говорится в сообщении.

В настоящее время телефоны находятся на складах под арестом, дальнейшую судьбу изъятого товара решит суд.

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