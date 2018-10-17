В Украину пытались незаконно ввезти телефонов на $700 тысяч

17 октября, 2018, 13:20

Таможенники изъяли почти 3,5 тысячи мобильных телефонов, которые пытались ввезти через границу под видом почтовых отправлений

Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган на странице в Fаcebook.

По словам Сарган, на пункте пропуска "Ягодин" сотрудники таможни изъяли незаконно ввезенные телефоны и транспорт, которым их перевозили.

"Уголовное производство начато ГУ ГФС в Волынской области под процессуальным руководством прокуратуры области (уклонение от уплаты таможенных платежей в значительных размерах (ч. 1 ст. 212 УК Украины)", - говорится в сообщении.

В настоящее время телефоны находятся на складах под арестом, дальнейшую судьбу изъятого товара решит суд.