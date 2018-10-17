В Службе внешней разведки не собираются отстранять Семочко
Об этом председатель Службы внешней разведки Егор Божко сказал на заседании комитета ВР по противодействию коррупции, передает Liga.net.
"На сегодня правовые основания отстранения Семочко от его служебных обязанностей у меня отсутствуют", – заявил Божко.
На слова депутатов о том, что гражданская жена Семочко периодически ездит в Крым, глава СВР ответил: "В прессе циркулирует информация о наличии у сына главы службы внешней разведки РФ Нарышкина вида на жительство в Венгрии".
Божко добавил, что обратился в контрразведку по поручению президента Петра Порошенко. До результатов проверки комментировать что-либо считает юридически неверным.
"Что касается вопроса, связанного с возможной противоправной деятельностью. Артем Сергеевич (Сытник, глава НАБУ) ведет расследование уголовного производства. Как мне говорил Семочко, он сам обратился к НАБУ, чтобы это расследование было проведено", – сказал он.
Также на заседании комитета выступил первый заместитель главы Службы безопасности Украины Виталий Маликов.
"Сейчас информация взята в работу, проверяют. И есть два выхода по результатам проверки. Первый: если информация подтвердится, Семочко будет предъявлено обвинение. Второй: дело будет закрыто, о чем сообщат журналистам", – сказал он.
Глава СБУ Василий Грицак не пришел на заседание комитета, поскольку находится на международной встрече, сказал его заместитель.
- Ранее журналисты программы "Наши деньги" опубликовали расследование об имуществе Семочко. Из расследования следует, что он имеет только недвижимости минимум на 200 млн грн. При этом недвижимость у него появлялась во время войны с Россией.
- Кроме того, журналисты установили, что Семочко, вероятно, находится в родственных отношениях с людьми, которые кроме гражданства Украины имеют российские паспорта и регулярно ездят в оккупированный Крым.
- Тем временем НАБУ открыло уголовное производство по материалам журналистского расследования по поводу имущества Семочко.
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