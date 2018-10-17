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В России уже не считают события в Керчи терактом


фото: tass
Следственный комитет России переквалифицировал дело об убийстве людей в Керчи со статьи о теракте на статью о массовом убийстве

Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Российское следствие считает, что 4-курсник Владислав Росляков расстрелял людей в колледже, а затем наложил на себя руки.

"Исходя из картины преступления, следствие предварительно считает, что этот молодой человек расстрелял людей, находившихся в колледже, а потом совершил самоубийство. В связи с этим уголовное дело, возбужденное по ст.205 УК РФ, переквалифицировано на ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух и более лиц)", - говорится в сообщении.

Отметим, что глава оккупационной "власти" Крыма Сергей Аксенов сообщил о 18 погибших в результате взрыва и стрельбы в Керчи.

Тем временем появилось фото убийцы из Керчи, который якобы покончил с собой.

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