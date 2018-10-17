В России уже не считают события в Керчи терактом
Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.
Российское следствие считает, что 4-курсник Владислав Росляков расстрелял людей в колледже, а затем наложил на себя руки.
"Исходя из картины преступления, следствие предварительно считает, что этот молодой человек расстрелял людей, находившихся в колледже, а потом совершил самоубийство. В связи с этим уголовное дело, возбужденное по ст.205 УК РФ, переквалифицировано на ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух и более лиц)", - говорится в сообщении.
Отметим, что глава оккупационной "власти" Крыма Сергей Аксенов сообщил о 18 погибших в результате взрыва и стрельбы в Керчи.
Тем временем появилось фото убийцы из Керчи, который якобы покончил с собой.
- Напомним, 17 октября в городе Керчь в оккупированном Россией Крыму прогремел взрыв в политехническом колледже. Сначала сообщалось о 10 погибших и 50 раненых.
- В СМИ появилась версия о предполагаемом взрыве газа, однако позже российские власти заявили о теракте путем подрыва взрывного устройства.
- Свидетели рассказали, что кроме взрыва слышали стрельбу, некоторые якобы видели людей с автоматами. Также сообщалось о задержании трех подозреваемых и розыске еще одного.
- Позже сообщили, в здании нашли тело предполагаемого исполнителя теракта. Предположительно, он совершил самоубийство.
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