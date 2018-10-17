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В прокуратуре Грузии заявили, что Саакашвили причастен к убийству миллиардера Патаркацишвили


фото: REUTERS
Прокуратура Грузии раскрыла факт убийства Бадри Патаркацишвили и обнародовала доказательства причастности Саакашвили к убийству миллиардера Патаркацишвили

Соответствующее заявление распространила пресс-служба грузинской прокуратуры.

"Во время разговора Г.Д. подтверждает, что вопрос подготовки убийства санкционирован Михеилом Саакашвили, поскольку Бадри Патаркацишвили был политическим оппонентом и врагом правительства. Согласно записи, также установлено, что ликвидация должна быть совершенной", - отмечается в сообщении.

Речь идет, в частности, о наличии в распоряжении правоохранителей двух аудиозаписей, где подозреваемые якобы обсуждают отравление веществом, которое вызвало эффект естественной смерти. А "вопрос по поводу методов ликвидации согласуется с экс-министром МВД и экс-министром обороны Грузии".

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Кроме того, из записей следует, что один из подозреваемых пытался сделать соучастником убийства бизнесмена одного из его охранников.

В свою очередь, подозреваемый в причастности к убийству Патаркацишвили Михеил Саакашвили в своем сообщении в Facebook опроверг все обвинения в отношении него и связал их с предвыборной гонкой.

"Новые абсурдные обвинения против меня связаны только с тем, что в Грузии мы очень близки к победе на президентских выборах, которые запланированы на 28 октября. Наш кандидат, Григол Вашадзе, лидирует в опросах с огромным отрывом, и кремлевские шавки из "Грузинской мечты" от этого в отчаянии. После того, как мы выметем эту путинскую шваль из Грузии, то же самое мы вместе с вами сделаем и в Украине", - написал Саакашвили.

  • Напомним, 26 июля президент Украины Петр Порошенко подписал указ о лишении экс-главы Одесской областной госадминистрации Саакашвили украинского гражданства.
  • После того Саакашвили уехал в США. Сейчас он посещает страны Европы, в частности, он уже побывал в Польше и в Литве.
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