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В потолке закрытого похоронного бюро в США обнаружили трупы 11 младенцев

Полиция обнаружила останки 11 младенцев в потолке закрытого похоронного бюро в Детройте

Об этом сообщает Detroit Free Press.

Полиция получила информацию о телах с анонимного письма, которое кто-то отправил в местный совет. В нем содержались адрес (Cantrell Funeral Home на 10400 Mack Avenue) и детальные указания относительно того, где именно нужно искать трупы.

Наконец, девять из 11 тел были найдены в одном картонном ящике, а два других в мусорных пакетах внутри подвесного потолка между первым и вторым этажами.

Как сказал сотрудник полиции Детройта Брайан Боузер, сейчас власть не знает, как долго оставались там останки, но возможно речь идет о сроке до 3-х лет. Некоторые из детей, согласно экспертизы, были мертворожденные.

В настоящее время расследование продолжается. "Очевидно, это сделал или сотрудник, или кто-то, кто имел доступ к похоронному бюро и зданию", - говорит Боузер. Он также акцентировал, что останки "были скрыты".

Также в полиции добавили, что некоторые тела уже были идентифицированы и правоохранители связываются с родственниками умерших младенцев.

Что это за дом

Бывший погребальный дом был принудительно закрыт в апреле из-за жалких условий содержания. После визита в учреждение государственных инспекторов, его состояние назвали "плачевными и антисанитарными условиями". Там обнаружили антисанитарную комнату для бальзамирования, забальзамированные тела, хранившиеся в неохлаждаемом гараже, два тела, покрытые плесенью и еще одно с лицом, покрытым неизвестными жидкостями.

Новый владелец Наид Сайед планировал отстроить учреждение и превратить его в общественный центр, но после начала работ было получено сообщение о местонахождении тел, поэтому ремонт отложили.

Он рассказал Free Press, что, когда он впервые прибыл на место, оно было полно пятен, мусора и "ужасно пахло". "Я не удивлен новостью (об обнаружении тел, -ред)", - сказал Сайед в субботу. "Эти люди, бывшие владельцы, они были грязными, жалкими людьми, которых я еще не видел".

Однако, несмотря на болезненное открытие, Сайед продолжит ремонт, когда это станет возможным. Он планирует создать общественный центр, который предоставляет социальные услуги, например, бесплатную прачечную и душевые.

 

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