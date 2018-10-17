В Польше госпитализированы украинцы, пострадавшие и в лобовом столкновении автомобилей

17 октября, 2018, 16:55

В Поморском воеводстве на северо-западе Польши произошло ДТП, в котором пострадали граждане Украины

Об этом сообщает в Twitter консульская служба МИД Украины.

"По информации консула Украины, пострадавшие во время ДТП в Поморском воеводстве (Польша) украинцы госпитализированы, угрозы их жизни нет. Консул поддерживает контакт с медучреждениями. Будьте осторожны во время путешествий", - говорится в сообщении.

По информации консула Украины, пострадавшие во время ДТП в Поморском воеводстве (Польша) украинцы госпитализированы, угрозы их жизни нет. Консул поддерживает контакт с медучреждениями. Будьте осторожны во время путешествий. pic.twitter.com/En9k4CSKzc — Украинцам в мире (@UkrZaKordonom) 17 октября 2018 г.

В то же время "Польское радио" уточняет, что авария произошла на прямой автодороге в селе Новая Кишева Хрусты. Столкнулись микроавтобус и легковушка Volkswagen Passat.

По данным местной полиции, ДТП произошло во время маневра опережения. 22-летний водитель Volkswagen, житель Косьцерского повита Поморского воеводства, обгоняя другое транспортное средство, не убедился в безопасности маневра и столкнулся лоб в лоб с микроавтобусом.

Травмы получили 28-летний водитель микроавтобуса - житель Силезского воеводства - и 7 его пассажиров - граждане Украины и Пакистана, которые приехали в Польшу на заработки.

Одного из раненых забрал спасательный вертолет, остальных пострадавших госпитализировали.