В Польше госпитализированы украинцы, пострадавшие и в лобовом столкновении автомобилей
Об этом сообщает в Twitter консульская служба МИД Украины.
"По информации консула Украины, пострадавшие во время ДТП в Поморском воеводстве (Польша) украинцы госпитализированы, угрозы их жизни нет. Консул поддерживает контакт с медучреждениями. Будьте осторожны во время путешествий", - говорится в сообщении.
По информации консула Украины, пострадавшие во время ДТП в Поморском воеводстве (Польша) украинцы госпитализированы, угрозы их жизни нет. Консул поддерживает контакт с медучреждениями. Будьте осторожны во время путешествий. pic.twitter.com/En9k4CSKzc— Украинцам в мире (@UkrZaKordonom) 17 октября 2018 г.
В то же время "Польское радио" уточняет, что авария произошла на прямой автодороге в селе Новая Кишева Хрусты. Столкнулись микроавтобус и легковушка Volkswagen Passat.
По данным местной полиции, ДТП произошло во время маневра опережения. 22-летний водитель Volkswagen, житель Косьцерского повита Поморского воеводства, обгоняя другое транспортное средство, не убедился в безопасности маневра и столкнулся лоб в лоб с микроавтобусом.
Травмы получили 28-летний водитель микроавтобуса - житель Силезского воеводства - и 7 его пассажиров - граждане Украины и Пакистана, которые приехали в Польшу на заработки.
Одного из раненых забрал спасательный вертолет, остальных пострадавших госпитализировали.
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