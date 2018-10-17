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В поезде "Киев-Москва" обнаружили контрабандные оптические прицелы

Во время проверки вагонов поезда "Киев-Москва" в конструкции одного из пассажирских купе пограничники обнаружили пять оптических прицелов к оружию

Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

Обнаруженные предметы изъяты в установленном порядке. Продолжается установление владельца товара.

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