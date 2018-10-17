В поезде "Киев-Москва" обнаружили контрабандные оптические прицелы
17 октября, 2018, 16:39
Во время проверки вагонов поезда "Киев-Москва" в конструкции одного из пассажирских купе пограничники обнаружили пять оптических прицелов к оружию
Об этом сообщает Государственная пограничная служба.
Обнаруженные предметы изъяты в установленном порядке. Продолжается установление владельца товара.
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