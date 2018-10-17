В Национальном цирке премьера программы “Шоу гигантских фонтанов”. Событие

17 октября, 2018, 14:50

В цирковой программе “Шоу гигантских фонтанов” задействовано 600 феерических фонтанов. Самый огромный из них достигает 26 метров высотой

Праздник души для всей семьи! В Национальном цирке Украины, в рамках мирового тура, впервые в Украине, лучшая программа Европы, премьера — программа "Цирк-шоу Гигантских фонтанов"! Необычное инженерное ноу-хау, которое объединило в себе удивительную игру света, музыки, огненное пламя и главное — 600 феерически ярких водяных фонтанов. Самый огромный из них достигает 26 метров в высоту и играет всеми красками радуги!

“Номера, которые захватывают, которые не дают ни на секунду оторваться от манежа. Программа очень легко проходит — два с половиной часа пробегают как 10 минут. У нас даже 3-х летние дети высиживают всю программу. Зритель не срывается в конце программы, ждет, пока наш артист уйдет с манежа за кулисы, и только после того поднимается”, - рассказывает Иван Швец, продюсер программы “Шоу гигантских фонтанов”.

Это масштабное шоу уже успело покорить сердца многих зрителей за рубежом. Теперь настал черед и Украины. В творческом составе программы лучшие артисты из дальнего и ближнего зарубежья.

“Приходят даже знаменитые спортсмены, и они смотрят большими глазами. Это как? Вода и батут — это же несовместимо! А мы показываем это нашим зрителям”, - рассказывает артист с Казахстана Сиздик Ернур.

“Я не знаю, есть ли аналоги в мире! Но это уникально! Посмотрите, какая красота, вода и все шоу”, добавляет его коллега из Беларуси Андрей Теплигин.

О масштабности феерического действа говорят эмоции зрителей.

“Очень замечательно! Самый замысел этих фонтанов, я такого еще не видел. Я в искусстве достаточно хорошо разбираюсь, но такое вижу впервые. Вообще прекрасно, супер!”, - делится своими впечатлениями Андрей, который пришел со всем семейством.

Фонтаны прекрасны! Я таких никогда не видела, честно. У нас есть фонтаны на улицах, но здесь просто сказка”, - эмоционально рассказывает зритель Елена.

“Шоу Гигантских фонтанов” - совместный проект европейского цирка MACIVA (Мацива) и Национального Цирка Украины. Шоу продлится до 9 декабря. Показы в каждые выходные. А на школьные каникулы — действо будет проходить ежедневно.