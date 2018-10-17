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В Киеве состоялась встреча сценаристов будущего фильма “Винценз”

В столице состоялась рабочая встреча сценаристов будущего полнометражного художественного фильма “Винценз”

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Встреча Натальи Ворожбит - автора сценария фильма "Киборги", лауреата "Золотой юлы" 2017, а также Максима Курочкина и профессора Люблинского Университета, Мирославы Олдаковской-Куфель длилась более трех часов. Они обсудили детали биографии писателя и перипетии его жизни, которые помогут обогатить и обострить сюжетные линии. Профессор Олдаковская-Куфель взяла научную опеку над работой группы сценаристов и согласилась и в дальнейшем консультировать команду.

"Мы сели в уютном кафе за чашечкой зеленого чая и Мирослава тихим голосом, с трепетом и глазами полными восторга начала рассказывать о ком-то очень близком и родном – о Стасе. Драматурги переспросили: “Какой Стас?”. Речь шла о Станиславе Винцензе. Действительно, странно было слушать о величественной фигуре в такой непосредственный, интимный способ, но благодаря этой беседе перед нашими глазами начала возникать живая земная фигура со своими недостатками и странностями. Винценз стал ближе – такой, каким он был не только на страницах произведений, но и в стенах собственного дома, и в кризисных ситуациях, таких, как заключение, смерть близких или развод с первой женой. Не сомневаюсь, что в силах драматургов будет приближение этой выдающейся личности до всех нас", - рассказала переводчица и журналистка Наталья Петранюк, которая присутствовала во время встречи.

Лента “Винценз” расскажет об авторе уникального гуцульского эпоса "На высокой полонине" Станиславе Винцензе (1888-1971). Судьба Станислава Винценза является чрезвычайно кинематографической - внук нефтяного магната, поляк французского происхождения, ученик Зигмунда Фрейда, он живет на краю света в гуцульской хате и каждый день читает Гомера. Винценз пишет собственную верховинскую "Илиаду и Одиссею", а потом и сам, как Одиссей, вынужден бежать из Карпат через Черногорский хребет в Венгрию, спасаясь от советской власти, в сопровождении мольфара. В последние годы жизни в Швейцарской Лозанне, Винценз спасает от самоубийства нобелевского лауреата Чеслава Милоша, а также принимает в своей гуцульской хате в Ла Комб блестящих европейских интеллектуалов ХХ столетия.

Напомним, идея создания сценария фильма “Винценз” принадлежит ОО "Всеукраинский Демократический Форум". Проект реализуется при финансовой поддержке Украинского Культурного Фонда. Лента должна выйти на экраны в 2019-2020 гг.

 

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