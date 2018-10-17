В Черновцах водитель убегал от копов через весь город, чтобы избежать штрафа

17 октября, 2018, 14:00

В Черновцах водитель авто без подсветки номерных знаков убегал от патрульных через весь город

Об этом говорится в сюжете ТСН.Утро, сообщает Еспресо.TV.

Ночью патрульные заметили тройку авто, что двигались одно за другим. В последнем из них не подсвечивался номерной знак. Полицейские посигналили, чтобы авто остановилось, но водитель решил скрыться.

Бежал через весь город, пока на одном из поворотов у него не оторвало переднее колесо. Водитель не пострадал.

Ему выписали два протокола за отсутствие подсветки номерных знаков и за невыполнение требований об остановке.

Отметим, согласно Кодексу Украины об административных правонарушениях, ст. 121 ч.6 предусматривает штраф 170 гривен за управление транспортным средством, номерной знак которого закрыт другими предметами или загрязнен, что не позволяет четко определить символы номерного знака с расстояния 20 метров, перевернутым или неосвещенным.