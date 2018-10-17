В Австралии собаки убили более полусотни пингвинов

17 октября, 2018, 22:02

Австралийские чиновники расследуют атаку собак на пингвинов в Тасмании. Там обнаружили мертвыми 58 птиц

Представитель общественности сообщил, что десятки тел пингвинов нашли на северном побережье австралийского острова, информирует ВВС.

Это уже вторая атака собак за последние месяцы на местных пингвинов. Власти заявили, что владельцы собак должны нести ответственность за своих домашних животных, и предупредили о больших штрафах.

"Мы хотели бы напомнить владельцам собак о необходимости взять на себя ответственность за своих животных, так как собаки за короткий промежуток времени могут нанести огромный вред колониям пингвинов", - сообщил экологический департамент Тасмании.

Там также добавили, что все сообщения о причинении вреда дикой природе будут восприниматься "очень серьезно", а также призывают предоставлять информацию о таких фактах. По словам местного эксперта по дикой природе, нападение на птиц произошло в начале этой недели, когда они вернулись в свои гнезда в сезон размножения.

"Это будет иметь катастрофическое влияние на колонию. Размножение этих птиц займет много лет", - сказал представитель организации BirdLife Tasmania Эрик Вохлер.