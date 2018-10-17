 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Умер легендарный футбольный тренер Олег Базилевич


фото: fcdynamo.kiev.ua
На 81-м году жизни скончался знаменитый тренер киевского "Динамо" Олег Базилевич

Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".

Киевскому "Динамо" Базилевич посвятил одни из лучших лет карьеры игрока и тренера. С 1957-го по 1965-й год в качестве нападающего бело-синих он провел 161 матч и забил 53 гола. Вместе с Валерием Лобановским возглавлял легендарное киевское "Динамо" середины 1970-х.

Олег Базилевич выиграл в 1961 году первые золотые медали для киевского "Динамо" в чемпионатах СССР. Как тренер становился двукратным чемпионом СССР, обладателем Кубка кубков-1975 и Суперкубка Европы, бронзовым призером Олимпийских игр 1976-го года.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

17 октября, 2018 среда

16 октября, 2018 вторник

больше новостей

17 октября, 2018 среда

16 октября, 2018 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать