Умер легендарный футбольный тренер Олег Базилевич

17 октября, 2018, 09:18

На 81-м году жизни скончался знаменитый тренер киевского "Динамо" Олег Базилевич

Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".

Киевскому "Динамо" Базилевич посвятил одни из лучших лет карьеры игрока и тренера. С 1957-го по 1965-й год в качестве нападающего бело-синих он провел 161 матч и забил 53 гола. Вместе с Валерием Лобановским возглавлял легендарное киевское "Динамо" середины 1970-х.

Олег Базилевич выиграл в 1961 году первые золотые медали для киевского "Динамо" в чемпионатах СССР. Как тренер становился двукратным чемпионом СССР, обладателем Кубка кубков-1975 и Суперкубка Европы, бронзовым призером Олимпийских игр 1976-го года.