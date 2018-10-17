Украинка завоевала серебро юношеской Олимпиады

17 октября, 2018, 12:25

Украинская гимнастка Кристина Пограничная выиграла серебряную медаль юношеских Олимпийских игр

Об этом сообщает официальный сайт Национального олимпийского комитета Украины.

По итогам выступлений в четырех упражнениях - с лентой, булавами, обручем и мячом 15-летняя львовянка набрала 65,100 балла и заняла второе место на соревнованиях в Буэнос-Айресе.

"Очень довольна получению этой серебряной медали. На пути к ней сделано немало. Да, сегодня были ошибки, которые могли бы помешать мне занять место на пьедестале, но я очень рада, что справилась и смогла доказать, что достойна медали. Спасибо, Украина, за такую замечательную поддержку", - сказала Пограничная.