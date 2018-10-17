Украинка завоевала серебро юношеской Олимпиады
17 октября, 2018, 12:25
Украинская гимнастка Кристина Пограничная выиграла серебряную медаль юношеских Олимпийских игр
Об этом сообщает официальный сайт Национального олимпийского комитета Украины.
По итогам выступлений в четырех упражнениях - с лентой, булавами, обручем и мячом 15-летняя львовянка набрала 65,100 балла и заняла второе место на соревнованиях в Буэнос-Айресе.
"Очень довольна получению этой серебряной медали. На пути к ней сделано немало. Да, сегодня были ошибки, которые могли бы помешать мне занять место на пьедестале, но я очень рада, что справилась и смогла доказать, что достойна медали. Спасибо, Украина, за такую замечательную поддержку", - сказала Пограничная.
- В целом сборная Украины завоевала на юношеской Олимпиаде в Буэнос-Айресе 16 медалей - 5 золотых, 5 серебряных и 6 бронзовых.
- Легкоатлеты Ярослава Магучих и Михаил Кохан принесли сборной Украины золотые медали юношеских Олимпийских игр в Буэнос-Айресе.
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