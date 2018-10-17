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Украинцев предупредили о похолодании и дожде


фото: ictv
В конце недели, 20-21 октября, в Украине начнется похолодание

Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталья Диденко.

"Начну с похолодания. Потому планировать нужно уже сегодня, что делать и что одевать выходные. Итак. 20-21 октября в Украине начнет заходить холодная воздушная масса. Этот метеорологический рахат-лукум скоро закончится. А то уже температура воздуха начала бить рекорды, как , например, вчера в Киеве, когда столбики термометров поползли аж за 100-летние показатели. Было в столице +23 градуса. Поэтому сначала на Западе, а затем в большинстве областей Украины дневная температура воздуха снизится в течение субботы-воскресенья до + 9 + 13 градусов ", - написала госпожа Диденко.

20 октября на юге и юго-востоке еще будет удерживаться высокая температура +20 ... + 23 ° C. 21 октября на большей части территории Украины температура воздуха составит + 9 + 12 ° C, на юге и востоке будет +12 ... + 16 ° C.

Кроме того, в конце недели ожидаются дожди.

"На выходных появятся наконец первые робкие дожди. А пока - ничего нового и все только синоптически замечательное: 18 октября в Украине сухо солнечно и тепло, до +18 ... + 24 градусов", - отметила метеоролог.

В Киеве 18-19 октября будет солнечная погода, температура составит около + 20 ° C. 20 октября в Киеве ожидается + 15 ° C, 21 октября похолодает до + 12 ° C.

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