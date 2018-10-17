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Украина поднялась в рейтинге конкурентоспособности


фото: Еспресо.TV
В сравнении с 2017 в Глобальном рейтинге конкурентоспособности Украина поднялась на шесть ступенек. Однако изменилась методология рейтинга. Некоторые позиции Украины за год “просели”

Украина заняла 83 место из 140 в рейтинге глобальной конкурентоспособности экономики (Global Competitiveness Index).

В сравнении с показателями 2017 года, Украина “подросла” на шесть ступеней.

Об этом говорится в отчете Global Competitiveness Index, обнародованном Всемирным экономическим форумом совместно с Евразийским институтом конкурентоспособности и консалтинговой компанией Strategy Partners.

Первое место рейтинга занимают США. За ними идут Сингапур, Германия, Швейцария, Япония, Нидерланды, Гонконг, Великобритания, Швеция и Дания.

Как формируется рейтинг

В этом году Всемирный экономический форум изменил методологию расчета ежегодного Глобального рейтинга конкурентоспособности.

Новая методология охватывает 140 стран, конкурентоспособность которых оценивается по 98 индикаторам, которые сгруппированы в 12 основных компонентов – так называемых драйверов производительности, формирующих конкурентоспособность страны.

Изменения в методологии призваны максимально отследить динамику мировой экономики в условиях Четвертой индустриальной революции и сконцентрировать внимание на новых факторах конкурентоспособности, связанных с быстрым распространением цифровых технологий, которые ранее не были в приоритете политических решений правительств, объясняют в методологии рейтинга.

Речь идет о генерации идей, предпринимательской культуре, инновациях, открытости и адаптивности.

Поэтому новый Глобальный индекс конкурентоспособности 4.0 имеет, как и в прошлом году, 12 компонентов, однако сами компоненты были реорганизованы и получили новые названия.

Количество индикаторов уменьшилось со 114 до 98, при этом 64 индикатора являются новыми. Сами же индикаторы рассчитывались на основе статистических данных и опросов.

Действительно ли положение Украины улучшилось?

По новой методологии Украина заняла 83 место из 140 стран. Формально место Украины в рейтинге улучшилось на 6 позиций.

“Однако изменение методологии не позволяет напрямую сопоставить позицию Украины с прошлогодним рейтингом”, - объясняют в Центре социально-экономических исследований CASE Украина.

Для возможности сравнения динамики показателей, разработчики рейтинга также рассчитали позиции стран на основе данных предыдущего периода. Поэтому можно отследить годовые изменения в “новом” индикаторе и компонентах, формирующих общий рейтинг страны в 2018 году.

Поэтому по новой методологии по сравнению с предыдущим годом позиции Украины ухудшились в 11 компонентах, и только в одном (“Динамика бизнеса”) зафиксирована положительная динамика.

Больше всего баллов Украина получила за такими компонентами как “Навыки” (45-е место), “Размер рынка” (47-е место), “Инфраструктура” (57-е место), и “Инновационная способность” (58-е место).

А по индикатору «уровень электрификации» Украине даже удалось занять первое место. Впрочем, это первое место Украина разделила с 66 участниками рейтинга.

Компонентами, которые тянут Украину вниз, оказались “Макроэкономическая стабильность” (131-е место), “Финансовая система” (117-е место) и “Институции" (110-е место).

Среди индикаторов, которые обеспечили Украине низкие баллы, в частности, следующие: влияние организованной преступности на стоимость ведения бизнеса, уровень инфляции (средний показатель за 2016-2017 гг), динамика долга с учетом кредитного рейтинга страны, уровень терроризма, независимость судебной системы, защита прав собственности, качество дорог и тому подобное.

Ближайшими соседями Украины в рейтинге является Доминиканская республика (82 место) и Македония (84 место).

Географические соседи Украины обогнали ее: Россия заняла 43-е место, Польша – 37-е, Словакия – 41-е и Венгрия - 48-е, Румыния – 52-е. Ниже оказалась только Молдова (88-е место), а Беларусь традиционно не рейтинговалась.

Самый низкий уровень конкурентоспособности неизменно в Йемене и Чаде.

Что делать

Для улучшения конкурентоспособности эксперты Всемирного экономического форума советуют странам строить экономику, менее зависимую от внешних и внутренних шоков, создавать инновационную экосистему, быть более гибкими:

"Четвертая промышленная революция может улучшить экономические условия для всех стран. Но распространение технологии страны должны инвестировать в людей и институты", - подчеркивает Саадия Захиди, член Правления и Глава Центра новой экономики и общества.

 

 
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