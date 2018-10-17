TruCam за первый день работы на дорогах "поймали" 231 нарушителя
Об этом сообщает заместитель начальника департамента патрульной полиции Нацполиции Алексей Белошицкий в Facebook.
"Как и было определено ранее, большинство приборов контроля скорости применяется на трассах. Почему именно на трассах? Потому что там – самая большая скорость, а потому ДТП редко заканчиваются просто царапинами, на трассах чаще всего – разбитые машины и пострадавшие люди", - добавляет он.
Цель использования этих приборов - не только привлечь нарушителей к ответственности, но и снизить количество пострадавших в местах, где ДТП происходят чаще всего.
Напомним, что допустимая скорость движения в населенных пунктах снижена до 50 км/ч. Штраф за превышение скорости на 20 км/ч составит 255 гривень, более, чем на 50 км/ч - 510 гривень. А если водитель превысил скорость и создал аварийную ситуацию - 680 гривень.
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