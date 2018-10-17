TruCam за первый день работы на дорогах "поймали" 231 нарушителя

17 октября, 2018, 19:49

За первую дневную смену работы приборов контроля скорости по Украине составлен 231 административный протокол по факту нарушения скоростного режима на дорогах

Об этом сообщает заместитель начальника департамента патрульной полиции Нацполиции Алексей Белошицкий в Facebook.

"Как и было определено ранее, большинство приборов контроля скорости применяется на трассах. Почему именно на трассах? Потому что там – самая большая скорость, а потому ДТП редко заканчиваются просто царапинами, на трассах чаще всего – разбитые машины и пострадавшие люди", - добавляет он.

Цель использования этих приборов - не только привлечь нарушителей к ответственности, но и снизить количество пострадавших в местах, где ДТП происходят чаще всего.

Напомним, что допустимая скорость движения в населенных пунктах снижена до 50 км/ч. Штраф за превышение скорости на 20 км/ч составит 255 гривень, более, чем на 50 км/ч - 510 гривень. А если водитель превысил скорость и создал аварийную ситуацию - 680 гривень.