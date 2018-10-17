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Ситуация возле Ични: изъяли более 2,2 тыс. боеприпасов, "зону опасности" уменьшили до 10 км

Спасателям удалось уменьшить 16-километровую зону загрязнения боеприпасами 6-го арсенала возле Ични до 10-километровой

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В ведомстве отметили, что по состоянию на 7:30 утра, авиация ГСЧС находится в готовности, а пожарно-спасательные подразделения продолжают работу по обеспечению бесперебойной заправки водой пожарных танков и наполнения пожарного водоема.

"Организовано дежурство 8 пожарно-спасательных расчетов на автоцистернах для обеспечения оперативного тушения возможных пожаров в пгт Дружба и на административной территории арсенала. Пиротехническими подразделениями продолжены работы по очистке территории", - подчеркнули в ведомстве.

В течение вчерашнего дня спасатели проверили и очистили от боеприпасов все 39 населенных пунктов, расположенных вокруг арсенала. В частности, было очищено 25 из 80 участков разминирования, а 16-километровую зону загрязнения уменьшили до 10-километровой.

"Изъято 2 тыс. 289 взрывоопасных предметов (за сутки – 254), отработано 260 сообщений населения об обнаружении боеприпасов (за сутки – 8). Психологами ГСЧС предоставлено психологическую помощь 280 лицам (всего с начала работ – 2840 человек)", - подытожили в ГСЧС.

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