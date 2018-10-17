Ситуация возле Ични: изъяли более 2,2 тыс. боеприпасов, "зону опасности" уменьшили до 10 км
Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
В ведомстве отметили, что по состоянию на 7:30 утра, авиация ГСЧС находится в готовности, а пожарно-спасательные подразделения продолжают работу по обеспечению бесперебойной заправки водой пожарных танков и наполнения пожарного водоема.
"Организовано дежурство 8 пожарно-спасательных расчетов на автоцистернах для обеспечения оперативного тушения возможных пожаров в пгт Дружба и на административной территории арсенала. Пиротехническими подразделениями продолжены работы по очистке территории", - подчеркнули в ведомстве.
В течение вчерашнего дня спасатели проверили и очистили от боеприпасов все 39 населенных пунктов, расположенных вокруг арсенала. В частности, было очищено 25 из 80 участков разминирования, а 16-километровую зону загрязнения уменьшили до 10-километровой.
"Изъято 2 тыс. 289 взрывоопасных предметов (за сутки – 254), отработано 260 сообщений населения об обнаружении боеприпасов (за сутки – 8). Психологами ГСЧС предоставлено психологическую помощь 280 лицам (всего с начала работ – 2840 человек)", - подытожили в ГСЧС.
- Напомним, в октябре 2017 года жители Черниговской области уже высказывали опасения, что недалеко от города Ичня может взорваться арсенал с боеприпасами.
- 9 октября 2018 года на 6-м арсенале возле Ичне под утро начали взрываться боеприпасы. В зоне поражения оказались 30 населенных пунктов.
- СБУ предполагает, что взрыв боеприпасов на 6-м арсенале произошел в результате диверсии, ведь подрыв арсенала произошел в 4 разных местах.
- По состоянию на 16 октября украинские спецслужбы установили, что взрывы на военных складах на Черниговщине осуществили вероятно с помощью мобильного телефона.
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