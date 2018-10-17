Россия с 2014 года подписала минимум 19 соглашений о военном сотрудничестве со странами Африки

17 октября, 2018, 14:58

Россия с 2014 года подписала по меньшей мере 19 соглашений о военном сотрудничестве с правительствами стран Африки к югу от Сахары

Об этом пишет Reuters.

Соглашения, как правило, действуют пять лет и предусматривают российские обещания относительно техники и учений, а также координации в таких областях, как борьба с терроризмом и пиратством.

"Аналитики предупреждают, что сделки часто выглядят более символично и из них еще непонятно, имеет ли Россия ресурсы или желание продолжать расширять свое присутствие", - говорится в материале.

Отмечается, что 54 африканские страны-члена ООН образуют во время голосования в организации крупнейший и один из самых последовательных блоков, что делает их привлекательными союзниками для России.

Особенно РФ усилила свое влияние в ЦАР, бывшей колонии Франции. ЦАР находится под эмбарго на поставки оружия ООН с 2013 года, поэтому поставки оружия должен быть утвержден комитетом по санкциям Совета Безопасности ООН. Комитет имеет 15 членов Совета, в частности, Францию и Россию, и принимает решение консенсусом. В декабре 2017 года комитет по санкциям разрешил Москве передать ЦАР AK47, снайперские винтовки, пулеметы и гранатометы.

У Франции есть военные базы в Джибути, в бывших колониях Габоне, Кот-д'ивуаре и Сенегале, также ее солдаты работают в Чаде, Мали и Нигере. Аналитики говорят, что влияние Вашингтона снижается.

Российские фирмы подписали соглашение о добыче полезных ископаемых в Судане, который сотрудничает с Москвой в области военной техники, и Россия рассматривает алмазные и платиновые проекты в Зимбабве и энергетические проекты в Чаде.

* БОТСВАНА: август 2018 г. Обязывает обе страны работать вместе в миротворчестве и военных учениях.

* БУРКИНА-ФАСО: август 2018 г. Сотрудничество по противодействию терроризму. Соглашение еще не вступило в силу.

* БУРУНДИ: август 2018 г. Сотрудничество по борьбе с терроризмом и совместное обучение войск.

* КАМЕРУН: апрель 2015 г. Военно-техническое сотрудничество между двумя странами, согласно данных Камеруна.

* ЦЕНТРАЛЬНОАФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА: август 2018 г. Подписано соглашение на государственной выставке оружия вблизи Москвы, в которой приняли участие министры обороны двух стран.

* ЧАД: август 2017 г. Подписано соглашение на форуме российской армии 2017. Она включает в себя антитеррористическое сотрудничество и совместные учебные тренировки.

*ЭСВАТИНИ: февраль 2017 г. Поставки оружия, техническое обслуживание и другая военная помощь.

* ЭФИОПИЯ: апрель 2018 г. Соглашение содержит положение об обучении и сотрудничестве в области поддержания мира, борьбы с терроризмом и пиратством. Еще не в силе.

* ГАМБИЯ: сентябрь 2016 года. Соглашение подписано с правительством бывшего президента Гамбии Яхи Джамме.

* ГАНА: июнь 2016 г. Военно-техническое сотрудничество между двумя странами. Еще не в силе.

* ГВИНЕЯ: апрель 2018 г. Предусматривает сотрудничество в области миротворчества, борьбы с терроризмом, поиску и спасанию на море. Еще не в силе.

* МОЗАМБИК: январь 2017 г. Поставки военной техники, запасных частей и комплектующих.

* НИГЕР: август 2017 г. Рабочие встречи военных специалистов и сотрудничество с военного образования.

* НИГЕРИЯ: август 2017 г. Предусматривает сотрудничество в военной подготовке, миротворческой деятельности и усилиях по борьбе с терроризмом и пиратством.

* РУАНДА: октябрь 2016 г. Содержит положения о поставках оружия и другой военной техники.

* СЬЕРРА-ЛЕОНЕ: август 2018 г. Поставки оружия и другой военной техники, а также предоставление иной военной технической помощи.

* ТАНЗАНИЯ: январь 2018 г. Поставки оружия, а также совместные учения, исследования и разработки.

* ЗАМБИЯ: апрель 2017 г. Содержит положения о поставках оружия и поставках запасных частей.

* ЗИМБАБВЕ: октябрь 2015 г. Поставки оружия и сотрудничество в производстве военной продукции.