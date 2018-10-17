Робота Boston Dynamics научили танцевать и копировать "лунную походку" Джексона
17 октября, 2018, 12:55
Компания Boston Dynamics научила своего робота Spot танцевать под песни Марка Ронсона и Бруно Марса
Видео с роботом-танцором появилось на YouTube-канале компании.
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- До этого Boston Dynamics опубликовала новые видео со своими роботами: Atlas научился перепрыгивать через препятствия, а робота Spot показали на прогулке по строительной площадке.
- Специалистами из японских университетов Тохоку и Хоккайдо был разработан робот, который может адаптироваться к физическим увечьям и показывать эмоции боли.
- Искусственный интеллект создал собственную религию: физик Джанель Шейн с помощью нейросети решила проверить, что будет, если совместить несколько человеческих верований и свести их в единую систему
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