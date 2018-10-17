"Исламское государство" планировало теракт на музыкальном фестивале в Германии

17 октября, 2018, 23:17

Немецким спецслужбам удалось два года назад предотвратить теракты, Исламское государство хотело в 2016 году устроить большую атаку

Об этом пишет Süddeutscher Zeitung.

"Мы очень рано узнали о запланированном нападении", - рассказал генеральный прокурор Петер Франк.

По данным прокуратуры, Исламское государство хотело в 2016 году устроить большую атаку в Германии. В числе потенциальных целей называется музыкальный фестиваль. Но нападение, которое планировалсось, было сорвано благодаря расследованию немецких властей в содействии с информаторами в сирийском городе Ракка.

Федеральная прокуратура и федеральное ведомство по уголовным делам пытается выяснить детали, допрашивая двух подозреваемых, исламистов Марсию М. (немку по национальности) и Огуза Г. Супружеская пара показалась в октябре 2017 года в Ракке и с тех пор находится в курдском центре содержания под стражей в северной Сирии; вскоре их должны доставить в Германию. Оба, как считают следователи, должны были сыграть центральную роль в плане.

Руководство подготовкой операции, как предполагают следователи, мог осуществлять Абу Муссаб аль-Альмані, под этим именем, вероятно, прятался убит в Сирии швейцарец Томас К., самый высокопоставленный немецкоязычный представитель террористов ИГ. Он работал в "отделе внешних операций" и сыграл не последнюю роль в терактах в Париже осенью 2015 года.