"Воскрес": семья похоронила родственника, а тот вернулся домой
Об этом пишет BBC.
Подруга пианиста Скотта Кашни Андреа Род получила звонок из полиции. Ей сказали, что, вероятно, нашли пропавшего музыканта. Речь шла о мужчине, который умер в одной из больниц Торонто в августе: он потерял сознание и был госпитализирован.
Мужчина умер, и тогда врачи позвонили его родственникам. Они узнали тело и похоронили его. Но за месяц "умерший" вернулся домой.
Как оказалось, чужая семья похоронила музыканта Скотта Кашни.
"Это было большим облегчением. Я чувствовала, что его уже нет в живых и очень боялась, что с ним могло произойти что-то страшное. Когда я узнала, что его госпитализировали сразу после нападения и заботились о нем все это время, мне стало гораздо легче" - призналась подруга Андреа Рид.
Кашни был известным в Торонто музыкантом. Он выступал вместе с гитаристом Дуэйном Оллмэн и вместе Aerosmith.
Музыкант жил в Торонто, в отдельной квартире для престарелых. В августе он ушел из дома и не вернулся, а на звонки не отвечал.
Похороненного эксгумируют для полной идентификации.
- Напомним, мужчина планировал маршрут в Google Maps, когда увидел компрометирующее фото своей жены. Она сидела на скамейке и поглаживала волосы незнакомца, который положил голову ей на колени.
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