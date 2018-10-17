"Воскрес": семья похоронила родственника, а тот вернулся домой

17 октября, 2018, 15:46

Канадская семья хоронила своего родственника, но случайно похоронила известного пианиста. Ошибку выяснили, когда родственник, которого считали умершим, вернулся домой

Об этом пишет BBC.

Подруга пианиста Скотта Кашни Андреа Род получила звонок из полиции. Ей сказали, что, вероятно, нашли пропавшего музыканта. Речь шла о мужчине, который умер в одной из больниц Торонто в августе: он потерял сознание и был госпитализирован.

Мужчина умер, и тогда врачи позвонили его родственникам. Они узнали тело и похоронили его. Но за месяц "умерший" вернулся домой.

Как оказалось, чужая семья похоронила музыканта Скотта Кашни.

"Это было большим облегчением. Я чувствовала, что его уже нет в живых и очень боялась, что с ним могло произойти что-то страшное. Когда я узнала, что его госпитализировали сразу после нападения и заботились о нем все это время, мне стало гораздо легче" - призналась подруга Андреа Рид.

Кашни был известным в Торонто музыкантом. Он выступал вместе с гитаристом Дуэйном Оллмэн и вместе Aerosmith.

Музыкант жил в Торонто, в отдельной квартире для престарелых. В августе он ушел из дома и не вернулся, а на звонки не отвечал.

Похороненного эксгумируют для полной идентификации.