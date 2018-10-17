Прокуратура АРК расследует взрыв в Керчи
17 октября, 2018, 18:54
Прокуратура Автономной Республики Крым начала уголовное производство по факту теракта в политехническом колледже в оккупированной Керчи
Об этом пресс-служба прокуратуры сообщила в своем Facebook.
"17.10.2018 прокуратурой Автономной Республики Крым по сообщению в средствах массовой информации внесены сведения в ЕРДР по факту взрыва в политехническом колледже г. Керчи, по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 258 УК Украины (террористический акт, приведший к гибели людей)", - говорится в сообщении.
Как отмечается, санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
- Напомним, 17 октября в городе Керчь в оккупированном Россией Крыму прогремел взрыв в политехническом колледже. Сначала сообщалось о 10 погибших и 50 раненых.
- В СМИ появилась версия о предполагаемом взрыве газа, однако позже российские власти заявили о теракте путем подрыва взрывного устройства.
- Свидетели рассказали, что кроме взрыва слышали стрельбу, некоторые якобы видели людей с автоматами. Также сообщалось о задержании трех подозреваемых и розыске еще одного.
- Позже сообщили, в здании нашли тело предполагаемого исполнителя теракта. Предположительно, он совершил самоубийство.
- Затем российский следком переквалифицировал дело об убийстве людей в Керчи по статье о теракте на статью о массовом убийстве.
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