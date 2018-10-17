Прокуратура АРК расследует взрыв в Керчи

17 октября, 2018, 18:54

Прокуратура Автономной Республики Крым начала уголовное производство по факту теракта в политехническом колледже в оккупированной Керчи

Об этом пресс-служба прокуратуры сообщила в своем Facebook.

"17.10.2018 прокуратурой Автономной Республики Крым по сообщению в средствах массовой информации внесены сведения в ЕРДР по факту взрыва в политехническом колледже г. Керчи, по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 258 УК Украины (террористический акт, приведший к гибели людей)", - говорится в сообщении.

Как отмечается, санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.